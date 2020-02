Produkcje National Geographic 4K w telewizyjnej ofercie Play

Łukasz Szewczyk

Biblioteka National Geographic Play dostępna dla abonentów Play Now TV Box w pakiecie Podstawowym została wzbogacona o produkcje w rozdzielczości 4K.

Dzięki rozszerzonej ofercie klienci Play, którzy posiadają ofertę telewizyjną z dekoderem, mogą odkrywać programy popularnonaukowe w jeszcze wyższej jakości. W katalogu, który właśnie poszerzył ofertę kanału na Play Now TV Box, dostępna jest między innymi seria "Opowieść o człowieczeństwie", w której Morgan Freeman podróżując do najdalszych zakątków kuli ziemskiej, bada tajemnice nurtujące ludzkość od wieków.National Geographic Play to serwis popularnonaukowy na żądanie, który oferuje szeroki wachlarz treści wideo, takich jak wielokrotnie nagradzane programy naukowe, dokumenty przyrodnicze oraz reportaże poruszające najistotniejsze obecnie tematy społeczne i kulturowe. Platforma posiada kilkadziesiąt bloków tematycznych, wśród których widzowie znajdą interesujące programy przyrodnicze, historyczne, społeczne czy kryminalne. Twórcami produkcji są najwybitniejsze osobowości filmowe: Darren Aronofsky, Ron Howard, James Cameron, Leonardo DiCaprio, Will Smith czy Antonio Banderas. Dzięki temu serwis National Geographic Play stał się zbiorem najlepszych światowych produkcji, które wyróżnia nie tylko ich wartość edukacyjna, ale także wysoki poziom rozrywkowy, dostosowany do osób w każdym wieku.Usługa Play Now TV to dostęp do ponad 70 kanałów telewizyjnych oraz tysięcy godzin filmów, seriali, programów i bajek na żądanie, którymi widzowie mogą cieszyć się w dowolnym miejscu i czasie. Pakiet podstawowy Play Now TV zawiera kanały filmowe, sportowe, dla dzieci oraz rozrywkowe (m.in. National Geographic, FOX, Disney Channel, Comedy Central, History, Eleven Sports 4). Dla wszystkich spragnionych jeszcze większej palety treści na żądanie, Play przygotował propozycje rozszerzające ofertę podstawową o dodatkowe pakiety tematyczne: Sport, Kids, Extra, HBO GO.