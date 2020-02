5G w T-Mobile: 1,6 tys. stacji bazowych w pierwszym półroczu 2020 roku

Łukasz Szewczyk

T‑Mobile stawia na dynamiczny rozwój infrastruktury 5G. W samej tylko Warszawie przygotowanych jest już 800 stacji bazowych gotowych do świadczenia usług w najnowszej technologii. Z kolei do końca pierwszego półrocza 2020 r. w skład sieci 5G ma wejść łącznie aż 1600 stacji w pięciu miastach w całym kraju.

Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź oraz Katowice - to pierwsze miasta w których klienci będą mogli skorzystać z rozwijanej przez T‑Mobile sieci 5G. Klienci magentowego operatora będą w zasięgu łącznie aż 1600 stacji bazowych w pierwszym półroczu 2020 r.- powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T Mobile Polska.Mimo pełnej gotowości po stronie T‑Mobile do komercyjnego uruchomienia 5G w Polsce, operator jeszcze nie rozpoczyna działań marketingowych skierowanych do klientów. W sytuacji, gdy żaden producent nie oferuje telefonów i ruterów logujących się do sieci 5G na częstotliwościach, którymi obecnie dysponują operatorzy w Polsce, mówienie o komercjalizacji sieci stanowi w znacznej mierze jedynie posunięcie marketingowe. Dlatego T‑Mobile będzie dążył do wprowadzenia takich rozwiązań, które zapewnią użytkownikom możliwość korzystania z sieci 5G bez nonsensów, czyli z gwarancją dostępności odpowiednich urządzeń i najlepszą jakością usług.