Prośba o przelew na nr telefonu BLIK w mBanku

Łukasz Szewczyk

mBank umożliwił klientom wysyłanie do osób z listy kontaktów w telefonie prośby o przelew. Nowa usługa ułatwia i przyśpiesza rozliczenia między znajomymi.

Aby wysłać prośbę o przelew na telefon należy zalogować się do aplikacji i wejść do zakładki "Płatności". Następnie kliknąć w pole "Prośba o przelew" i wybrać odbiorcę z listy kontaktów. Na liście automatycznie pojawiają się znajomi, którzy korzystają z BLIK-a. Potem wystarczy wpisać kwotę oraz krótki opis za co chcemy się rozliczyć, np. za wczorajszą kawę i nacisnąć "Wyślij". Resztą zajmuje się bank: uzupełnia pozostałe dane potrzebne do przelewu i wysyła na nr telefonu odbiorcy powiadomienie. Aby zaakceptować prośbę wystarczy jedno kliknięcie w apce. Znajomy ma na to 72 godziny.- Iwona Kaszczyc-Wawrzyniak, koordynująca wdrożenie nowej usługi po stronie mBankuNowa usługa jest w całości realizowana w ekosystemie bankowym, wyłącznie po zalogowaniu do aplikacji mobilnej. Nie będzie możliwości wysłania prośby do osób, które nie korzystają z usługi "Przelew na telefon BLIK". To gwarancja, że pieniądze przelejemy wyłącznie do znanej nam osoby, której tożsamość została zweryfikowana przez bank.