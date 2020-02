Orange: Historyczny wzrost przychodów w 2019 roku, więcej użytkowników światłowodu, usług mobilnych i TV

Łukasz Szewczyk

Na koniec 2019 roku z Orange Światłowodu korzystało już 520 tysięcy klientów. Tylko w czwartym kwartale przybyło ich 47 tysięcy, co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w historii tej usługi. Klienci chętnie decydują się na pakiety konwergentne - korzysta z nich już blisko 1,4 mln rodzin. Przybyło także klientów usług mobilnych, w samym czwartym kwartale dołączyło 76 tysięcy użytkowników abonamentowych ofert głosowych.

Rośnie liczba klientów pakietów Orange Love - w 2019 roku przybyło ich 133 tysiące. W sumie z konwergentnych pakietów korzysta już 1,37 mln rodzin w kraju, czyli o 11% więcej niż rok wcześniej. Na koniec roku spośród użytkowników domowego internetu od Orange, już 62% korzystało z całego pakietu usług operatora (rok wcześniej było to 57%). W przypadku indywidualnych klientów mobilnych usług głosowych, z pakietów korzysta już co drugi z nich, rok wcześniej było to 46%.Wraz z rozwojem sieci światłowodowej coraz więcej klientów wybiera ten superszybki internet. Na koniec grudnia z Orange Światłowodu korzystało o 42% więcej klientów niż rok wcześniej. W 2019 roku przybyło ich 154 tysiące, najwięcej w czwartym kwartale - aż 47 tysięcy. Liczba klientów Orange TV wzrosła w 2019 roku o 51 tysięcy, na koniec roku korzystało z niej 994 tysiące klientów. Aż 83% spośród klientów usług telewizyjnych ma pakiet konwergentny.W zasięgu sieci światłowodowej znajduje się już pond 4,2 mln mieszkań, domów i małych firm w całym kraju. Inwestycje będą kontynuowane w tym roku, by do końca 2020 objąć zasięgiem około 5 mln gospodarstw domowych. W 2019 roku na rozbudowę sieci światłowodowej Orange Polska przeznaczył ponad 720 mln zł, czyli co trzecią złotówkę wydaną na inwestycje. W sumie w latach 2016-2019 operator wydał na ten cel ponad 2,5 mld złotych.O 315 tysięcy wzrosła liczba klientów abonamentowych usług mobilnych, czyli o 3,2 % rok do roku. To oznacza, że w 2019 roku liczba użytkowników tych usług rosła szybciej niż rok wcześniej. Tylko w ostatni trzech miesiącach roku przybyło 109 tysięcy użytkowników ofert abonamentowych. To najwięcej od ponad dwóch lat.Statystycznie klient Orange zużył w 2019 roku 3,6 GB danych miesięcznie, czyli niemal dwa razy więcej niż w 2017 (1,9 GB). Operator inwestuje w sieć mobilną by sprostać oczekiwaniom klientów coraz intensywniej korzystających z transmisji danych. W sieci Orange na koniec 2019 roku działało już 8900 stacji bazowych z agregacją pasma, co zwiększa pojemność sieci i odpowiada na to zapotrzebowanie. Dla porównania, na koniec 2017 roku było ich 3900.Dzięki podejściu "więcej za więcej" poprawia się trend średniego przychodu z oferty (ARPO) dla mobilnych usług abonamentowych kupowanych poza pakietem. Spadek ARPO ograniczono do 5,6% ( w porównaniu z 10,1% w 2018 roku), a w samym czwartym kwartale do zaledwie 3,6% rok do roku.Przychody Orange Polska w 2019 roku wzrosły o 2,9% i był to pierwszy wzrost od 13 lat.Na ten wynik pozytywnie wpłynęły zwłaszcza przychody z konwergencji (o 20% wyższe niż rok wcześniej, dzięki rosnącej liczbie klientów i poszerzaniu pakietów o kolejne usługi), przychody z usług IT i integratorskich (wzrost o 30% rok do roku, z czego 16 % to organiczny wzrost, a pozostała część to wynik BlueSoft, który dołączył do Orange Polska w 2019 r.) oraz przychody ze sprzedaży sprzętu, które wzrosły o 11% rok do roku.EBITDAaL wzrosła o 7% rok do roku, głównie za sprawą rekordowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości, redukcji kosztów działalności oraz poprawie w zakresie marży bezpośredniej. Warto zauważyć, że nawet odliczając wpływy z nieruchomości, EBITDAaL w ujęciu rocznym wzrosła o 4,5%. Na ten wynik pozytywnie wpłynęła strategia budowania wartości w działaniach komercyjnych, coraz większe wykorzystanie sieci światłowodowej przez klientów, a także znaczące oszczędności. Koszty pośrednie działalności firmy zredukowano o 7% rok do roku, a w samym tylko czwartym kwartale - aż o 11%. Stało się to za sprawą transformacji procesów biznesowych we wszystkich dziedzinach działalności firmy.W 2020 roku firma spodziewa się utrzymania pozytywnego trendu - wzrostu przychodów i EBITDAaL.