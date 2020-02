Nowy standard w T-Mobile. Można odstąpić od umowy nawet w ciągu 30 dni

Łukasz Szewczyk

Na polskim rynku telekomunikacyjnym pojawiła się możliwość, która jest już powszechna w wielu branżach, czyli 30-dniowy czas na rezygnację z zakupionych usług. Nowa oferta T-Mobile zapewnia możliwość przetestowania i zrezygnowania z usług bez konsekwencji, jeżeli klient nie będzie z nich zadowolony.

- mówi agencji Newseria Biznes Andreas Maierhofer, prezes zarządu T‑Mobile Polska. -T-Mobile gwarantuje klientom pełny zwrot kosztów aktywacji, abonamentu i ceny telefonu w ofercie abonamentowej w przypadku rezygnacji z usług w ciągu 30 dni od jej zawarcia. Dotyczy to zarówno najpopularniejszych abonamentów, jak i oferty na kartę. Formalności są ograniczone do minimum, więc rezygnację można będzie złożyć, wypełniając krótki formularz zwrotu i dokument odstąpienia od umowy, a następnie wysłać je pocztą, e-mailem lub złożyć w punkcie sprzedaży. Operator podkreśla jednak, że mocno stawia zarówno na jakość sieci, jak i standard obsługi klientów, dzięki czemu jest w stanie zapewnić jak najlepszą usługę.- mówi Andreas Maierhofer.Operator przygotowuje się również do komercyjnego uruchomienia sieci 5G. Rozbudowa infrastruktury w tym zakresie jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju T-Mobile. W tej chwili w samej Warszawie operator ma już 800 stacji bazowych, które są gotowe do świadczenia usług w sieci piątej generacji. Do połowy tego roku ich liczba ma się już podwoić - do 1,6 tys. stacji w pięciu polskich miastach: w stolicy, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach.- zapowiada prezes zarządu T‑Mobile Polska. -Operator wstrzymuje się z komercyjnym uruchomieniem nowej usługi, czekając na pojawienie się telefonów i routerów kompatybilnych z siecią 5G.- mówi Andreas Maierhofer.Sieć 5G będzie rewolucją nie tylko dla klientów indywidualnych, lecz także biznesu, który dzięki temu będzie mógł oferować zupełnie nowy standard usług.- mówi Petri Pehkonen, członek zarządu ds. technologii i innowacji w T‑Mobile Polska.Jak podkreśla, to właśnie nowe możliwości i usługi będą największą korzyścią dla użytkowników. W dodatku sieć ma być elastycznie konfigurowana, a w ramach jednej infrastruktury będzie można oferować różnym użytkownikom usługi dopasowane do ich potrzeb. Przykładem nowej usługi może być właśnie edge computing, dzięki któremu gracze nie będą musieli już kupować najnowszego sprzętu komputerowego, bo cała moc obliczeniowa zostanie umieszczona w chmurze.