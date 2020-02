Internet Rzeczy od Orange w gotowych pakietach dla firm oraz start-upów

Łukasz Szewczyk

Platforma Live Objects IoT pozwala na zarządzanie urządzeniami Internetu Rzeczy, analizowanie i przekładanie danych z nich pochodzących na użyteczne dla firm i samorządów informacje. Umożliwia korzystanie z m.in. inteligentnych liczników energii elektrycznej, wody, systemów oświetlenia czy czujników temperatury i jakości powietrza.

- powiedział Sebastian Grabowski, dyrektor IoT i Zaawansowanych Technologii w Orange Polska. -- dodał.Platforma Live Objects pozwala na zbieranie danych z np.: nakładek zamontowanych na licznikach wody i prezentację ich w formie czytelnych wykresów, a także przesłanie danych do systemu rozliczeniowego. Usprawnia to proces rozliczeń, umożliwia planowanie w oparciu o dane historyczne, a także pozwala w czasie rzeczywistym reagować na ewentualne awarie.Aby wspierać skuteczne budowanie innowacyjnych rozwiązań IoT przez start-upy Orange przygotował cztery pakiety różniące się zakresem dostępnych usług. Każdy z tych pakietów zapewnia możliwość przesyłania dowolnej liczby komunikatów (informacji, odczytów itp.) do i z urządzeń Internetu Rzeczy. Rozliczane są one w cyklu miesięcznym w pakietach po milion komunikatów, na zasadzie abonamentu. Taki pakiet pozwoli obsłużyć w ciągu miesiąca 11 urządzeń, które co pół minuty przesyłają lokalizację samochodów służbowych.• Pakiet Express za 49 zł umożliwia przesyłanie komunikatów pomiędzy urządzeniami i Platformą, w różnych technologiach (m.in. sieć komórkowa w tym LTE-M, WiFi, HTTPS), zarządzanie urządzeniami oraz aktualizację oprogramowania układowego.• Pakiet Advantage, kosztujący 149 zł dodatkowo wspiera zarządzanie grupami urządzeń i planowanie kampanii oraz przechowywanie danych na platformie Live Objects wraz ze znacznikami czasu i daty.• Pakiet Premium poszerza usługi o możliwości wizualizacji danych, ich indeksowania oraz wyszukiwania i kosztuje 299 zł.• Pakiet Complete, kosztujący 349 zł, obejmuje możliwości wszystkich wcześniejszych pakietów oraz dostęp do narzędzia wizualizacji Kibana. Pozwala ono na prezentację rozbudowanych zbiorów danych w prosty i przystępny sposób za pomocą wykresów, grafik, czy infografik.Po przekroczeniu limitu miliona komunikatów klientowi zostanie ponownie naliczona kwota miesięcznej opłaty. Okres wypowiedzenia zależy od umownego okresu zobowiązania, które standardowo wynosi 3 miesiące. Dotychczasowi klienci, korzystający już z usług M2M Orange, mogą przez 12 miesięcy korzystać z platformy Live Objects w promocyjnych cenach.Dodatkowo, klienci chcący sprawdzić rozwiązanie dostarczane przez Orange, mogą przez 3 pierwsze miesiące testować usługi dostępne w opcji Premium dzięki specjalnemu próbnemu pakietowi Discover. W ramach okresu próbnego możliwe jest także korzystanie z narzędzia wizualizacyjnego Kibana przez 1 miesiąc. Pakiet Discover jest ograniczony do 10 urządzeń IoT. Pakiet testowy, podobnie jak cztery podstawowe, posiada także pełne wsparcie klienta oraz system cyberzabezpieczeń. W przypadku niestandardowych rozwiązań oferta może być dostosowana do potrzeb klienta.