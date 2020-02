NBA League Pass w sieci Play

Łukasz Szewczyk

Widowiskowe akcje, najcelniejsze rzuty i najbardziej popularni gracze. Komórkowa sieć Play rozszerzyła sportową ofertę online o dostęp do NBA League Pass.

Klienci Play mogą aktywować subskrypcję NBA League Pass bez podawania karty kredytowej opłacając dostęp do usługi poprzez Zamów z Play (zarówno w ofertach na abonament jak i taryfach na kartę). Dostęp do tej usługi to wiele materiałów wideo na żywo i na żądanie: wszystkie 1230 meczów w sezonie zasadniczym, wszystkie mecze play-off, Mecz Gwiazd na żywo, konkursy wsadów,konkursy trójek,cały kanał NBA TV, inne ekskluzywne materiały.Usługę można zamówić na stronie nbaonplay.pl podając numer telefonu i przepisując kod PIN otrzymany SMSem w celu weryfikacji. Od teraz można zalogować się na konto używając numeru telefonu w Play na stronie watch.nba.com oraz pobierając aplikację ze sklepów Google Play oraz App Store.Dla klientów Play zamawiających usługę w ten sposób pierwsze 14 dni pełnego dostępu jest darmowe. Po tym okresie subskrypcja kosztuje 18 zł tygodniowo (cena na oficjalnej stronie to 74,99 zł miesięcznie). W każdej chwili można zrezygnować z dostępu i aktywować go ponownie na najbardziej interesujące nas mecze.