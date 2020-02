Orange wprowadza nowe taryfy dla firm

Łukasz Szewczyk

Komórkowa sieć Orange wprowadza do oferty nowe Plany Firmowe, które właściciele mogą dopasowywać usługi do swoich aktualnych potrzeb. W nowej ofercie przedsiębiorcy w cenie abonamentu mogą wybierać spośród paczek różnych usług i zamieniać je w trakcie obowiązywania umowy.

Nowe Plany Firmowe w Orange

- powiedziała Bożena Leśniewska wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego Orange Polska.W nowych, prostych Planach Firmowych można swobodnie wymieniać elementy taryfy w trakcie trwania umowy. Dostępne są cztery warianty: Plan Firmowy S za 45 zł, Plan Firmowy M za 60 zł w cenie z 1 paczką usług do wyboru, Plan Firmowy L za 75 zł z pakietem dwóch paczek usług w cenie i Plan Firmowy XL za 100 zł z pakietem 3 paczek usług. W ramach posiadanego abonamentu można wybierać spośród 7 paczek usług: Serwis Telefonu, Bezpieczna Firma, W Podróży, Połączenia Międzynarodowe, W Internecie, Połączenia na Ukrainę, W Biurze. Paczki z usługami można bezpłatnie i dowolnie zmieniać w ramach wybranego abonamentu w zależności od jego wielkości.Co miesiąc można bezpłatnie zamieniać paczki usług. Do wyboru jest ich siedem:czyli Orange Smart Care Premium. W ramach tej usługi urządzenia są naprawiane w autoryzowanych serwisach producentów, a przy poważnej awarii bez możliwości naprawy, raz do roku przysługuje prawo do wymiany telefonu. Usługą objęte są również urządzenia zakupione poza Orange. Tę paczkę można wybrać tylko w momencie podpisywania umowy. Nie można jej wymienić w trakcie umowy, ale w każdym momencie można z niej zrezygnować.zawiera mobilną CyberTarczę, czyli usługę zwiększającą bezpieczeństwo korzystania z Internetu w telefonie. Usługa po wykryciu zagrożenia blokuje je oraz powiadamia o próbie cyberataku. Paczka zawiera także podstawowe wsparcie IT, czyli zdalną pomoc informatyczną. Usługa zapewnia wsparcie i konsultacje zespołu informatyków w ramach bezpłatnej infolinii oraz zdalną pomoc w problemach z oprogramowaniem.to rozwiązanie dla wszystkich, którzy podróżują samochodem. W ramach tej paczki klienci otrzymują dostęp do Nawigacji Orange, która pomoże dojechać do celu, podpowie, jak ominąć korki, gdzie na drodze są fotoradary czy kontrole drogowe. Paczka zawiera także 100 minut na rozmowy w roamingu. Usługa działa w jednym z 10 krajów objętych usługą: Ukraina, Rosja, Szwajcaria, Chiny, Białoruś, Turcja, Izrael, USA, Serbia i Kanada. Minuty można wymienić na SMS-y lub MMS-y.zawiera 250 minut do wykorzystania na połączenia z krajami Unii Europejskiej, Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią i Kanadą. Usługa działa tylko w przypadku połączeń z Polski na numer zagraniczny.to dodatkowe 10 GB przyznawane co miesiąc, które można wykorzystać w dowolny sposób. W ramach tej paczki można skorzystać z Music Pass, która pozwala na korzystanie z największych serwisów muzycznych bez pomniejszania pakietu internetu posiadanego w abonamencie. Serwisy muzyczne, wchodzące w skład usługi to: Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Polskie Radio i Open FM.to 40 minut do wykorzystania na telefony z Polski na Ukrainę. Minuty można wymieniać na SMS-y lub MMS-y.zapewnia profesjonalne oprogramowanie biurowe Microsoft Office, które ułatwi prowadzenie firmy. Są to aplikacje na komputer: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access i Publisher oraz internetowe wersje aplikacji Word, Excel i PowerPoint, a także 1 TB przestrzeni dyskowej w OneDrive. Usługa jest dostępna tylko w planach L i XL i rozliczana jako dwie paczki.Dodatkowo, małe i średnie firmy mogą skorzystać z nowej oferty dostępu do przygotowanej przez Orange Polska platformy Live Objects IoT . Umożliwia ona korzystanie z m.in. inteligentnych liczników energii elektrycznej, wody, systemów oświetlenia czy czujników temperatury i jakości powietrza. Usługa w modelu SaaS (Software as a Service) dostępna jest w czterech pakietach odpowiadających potrzebom użytkowników o różnym stopniu zaawansowania.