Bilety do kina w aplikacji mobilnej Banku Millennium

Łukasz Szewczyk

Bank Millennium, jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił w aplikacji mobilnej możliwość zakupu biletów do kina we współpracy z Heliosem, największą siecią kin w Polsce. To pierwsza pełna integracja systemu kinowego z bankowym.

- mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.Partnerem projektu jest sieć kin Helios. Aplikacja posiada dostęp do listy wszystkich 49 kin Helios w Polsce, dlatego potrafi podpowiedzieć gdzie znajduje się najbliższe kino, jakie filmy są w nim wyświetlane, które sale, godziny i rodzaje seansów są dostępne. Pokazuje również projekcje w salach Helios Dream, które są unikalnym konceptem spółki Helios, dostępnym w wybranych multipleksach sieci. Kameralne sale wyposażone są w skórzane, rozkładane fotele oraz fantastycznej jakości system dźwięku Dolby ATMOS i obrazu Christie 4K. Ponadto warszawskie kino Helios, jako pierwsze w Polsce, oferuje widzom projekcje w innowacyjnej technologii laserowej Christie RealLaser.Zakup biletu do kina sieci Helios w aplikacji mobilnej Banku Millennium jest prosty. Wystarczy wybrać z menu opcję Płatności > Bilety do kina, a następnie:• wybrać film, datę i godzinę seansu w wybranym kinie (seanse odbywające się w salach Helios Dream o podwyższonym komforcie są specjalnie zaznaczone);• wskazać miejsca korzystając z widoku sali (można go przybliżać i oddalać).Płatność realizowana jest automatycznie ze wskazanego konta lub karty kredytowej, a klient od razu widzi swoje bilety. W każdej chwili może je znaleźć w Menu > Płatności > Bilety do kina. Może je też łatwo wysłać znajomym i rodzinie np. przez Messengera, pocztę elektroniczną lub SMS/MMS. Po przyjściu do kina wystarczy pokazać pracownikowi kina bilet elektroniczny w aplikacji banku.Helios to największa pod względem liczby obiektów sieć kin w Polsce. Po ponad 25 latach działalności zarządza niemal 50 multipleksami w ponad 40 miastach. Jest liderem wśród operatorów kinowych pod kątem rozwoju i inwestycji w nowe kina, a także wyznaczania wysokich standardów odbioru filmów w kinach.Z badania #finanseprzyszlosci przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Banku Millennium wynika, że dla większości Polaków bankowe aplikacje mobilne staną się w przyszłosci ważnym centrum usług nie tylko bankowych. Scalając różnego rodzaje usługi i produkty staną się platformą nieograniczonego kontaktu klienta z bankiem. Zdaniem ponad 90 proc. badanych kupowanie biletów, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń, płacenie za buty czy wypożyczenie roweru będzie w mobilnym banku oczywistością*.Według badania Deloitte, poświęconego niebankowym usługom dodanym (value added services, w skrócie VAS), Polacy już dziś powszechnie korzystają z licznych usług cyfrowych - ponad 80% badanych skorzystało z ponad trzech takich usług w ciągu 12 miesięcy, przy czym ponad 60% irytuje koniecznośc zakładania wielu kont do różnych portali/aplikacji. Niemal połowa obawia się o prywatność. Jednocześnie prawie 70% respondentów ufa, że banki lepiej dbają o prywatność niż firmy technologiczne. Polacy oczekują VAS-ów - ponad 50% chciałoby mieć w kanałach bankowych takie usługi jak śledzenie przesyłek, możliwość kupna biletów komunikacji miejskiej, biletów do kina i teatru czy możliwość rezerwacji wizyty u lekarza.