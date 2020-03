Serwis Play Now w nowej odsłonie

Łukasz Szewczyk

Komórkowa sieć Play zaprezentowała nową odsłonę serwisu Play Now.

Odświeżona wersja strony PlayNow.pl - umożliwi intuicyjny oraz łatwiejszy dostęp do produkcji oferowanych przez partnerów Play. Jednym z najważniejszych narzędzi, o które Play wzbogaciło serwis jest przewodnik po programach, pozwalający szybciej znaleźć interesujące produkcje lub odkryć nowości. Play postanowił także odświeżyć warstwę graficzną.Usługa Play Now to dostęp do ponad 70 kanałów telewizyjnych oraz tysięcy godzin filmów, seriali, programów i bajek na żądanie. Już w marcu w ramach usługi Play Now, klienci będą mogli obejrzeć w Wypożyczalni m.in. nominowany do Oscara film "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy, animację "Salma w Krainie Dusz" z Tomaszem Kotem i Julią Wieniawą w polskim dubbingu, czy nagrodzony Złotymi Lwami w Gdyni najnowszy film Agnieszki Holland "Obywatel Jones". Osoby posiadające pakiet HBO będą miały okazję poznać dalszy ciąg walki ludzi i androidów, w trzecim sezonie serialu "Westworld", a oglądając miniserial "Spisek przeciwko Ameryce" zobaczyć alternatywną historię Stanów Zjednoczonych.Nie zabraknie również sportowych emocji, na kanałach Eleven Sports transmitowane będą m.in Derby Zagłębia Ruhry, w których Borussia Dortmund zmierzy się z FC Schalke, fani wyścigów Formuły 1 już 13 marca będą mogli obejrzeć początek nowego sezonu Grand Prix Australii z udziałem takich gwiazd jak Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen czy Sebastian Vettel.Dla wszystkich fanów historii, Play Now proponuje nowy sezon serialu "Złoto Bałtyku" na kanale History, w którym bohaterowie owładnięci gorączką bursztynu przemierzają morze w celu poszukiwania tego drogocennego kamienia.Play Now oferuje dostęp do świata rozrywki w jednym miejscu na PC, Smart TV z systemem Android, tablecie, smartfonie i TV BOX.