Wkrótce większy zasięg usług UPC. Nexera rozpoczyna współpracę infrastrukturalną

Łukasz Szewczyk

Nexera będzie świadczyć UPC Polska usługi hurtowe w modelu BSA, czyli na łączach innych operatorów.

To efekt podpisanej przez operatorów umowy o dostępie do sieci światłowodowych wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W ramach umowy oferta UPC będzie dostępna dla mieszkańców gospodarstw domowych podłączonych do sieci światłowodowej, wybudowanej przez Nexerę w ramach drugiego i trzeciego konkursu POPC.- mówi Robert Redeleanu, prezes UPC Polska- dodaje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERYJak już informowaliśmy , sieć UPC Polska świadczenie usług na rynku hurtowym (BSA), czyli na łączach innych operatorów planuje rozpocząć w drugiej połowie 2020 roku planuje rozpocząć. Wcześniej operator podpisał umowę BSA w wielkopolską siecią Inea. Dodatkowo w ofercie UPC mają pojawić się nowe dekodery Horizon z 4K