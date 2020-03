Cyfrowa prenumerata Gazety Wyborczej do rachunku Orange

Łukasz Szewczyk

Od środy (11 marca 2020 roku) klienci sieci Orange Polska będą mogli połączyć swój rachunek za telefon z rachunkiem za prenumeratę cyfrową Gazety Wyborczej. "Dolicz do rachunku Orange" to nowa opcja płatności za subskrypcję treści na Wyborcza.pl

Dolicz do rachunku Orange

- mówi Danuta Breguła, dyrektorka strategii subskrypcyjnej Gazety Wyborczej.Dzięki współpracy Orange Polska i "Gazety Wyborczej" abonenci tej sieci telekomunikacyjnej podczas zakładania konta bezpośrednio na stronie Wyborcza.pl/orange będą mogli wybrać opcję "Dolicz do rachunku Orange" jako metodę płatności za subskrypcję. Po krótkiej weryfikacji zostaną prenumeratorami cyfrowej wersji dziennika, a opłata za subskrypcję zostanie automatycznie doliczona do rachunku z sieci Orange i będzie widoczna na kolejnej fakturze. Wybór opcji "Dolicz do rachunku Orange" nie wymaga podłączenia do konta użytkownika Wyborcza.pl karty płatniczej - jest więc to atrakcyjna opcja dla tych internautów, którzy nie chcą przekazywać takich danych lub np. nie posiadają karty. W dowolnym momencie każdy subskrybent może zmienić formę płatności na inną lub wyłączyć usługę.Na start współpracy Wyborcza.pl przygotowała specjalną promocję dla klientów Orange Polska, dzięki której abonenci tej sieci otrzymają miesięczny dostęp do treści Wyborcza.pl w prezencie.Z opcji "Dolicz do rachunku Orange" mogą skorzystać klienci abonamentów mobilnych Orange. Dostawcą płatności i rozwiązania technicznego jest firma DVMP z grupy Digital Virgo. Warto pamiętać, że włączona blokada zakupów mobilnych uniemożliwia korzystanie z tego rozwiązania.