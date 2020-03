40 odkodowanych kanałów TV w Play

Łukasz Szewczyk

Play przygotował niespodziankę dla tych, którzy muszą zostać w domu. Pakiety Extra oraz Kids, w sumie 40 kanałów, będą odkodowane do końca marca dla wszystkich posiadających dostęp do usług Play Nowy oraz Play Now TV.

Zamknięte kina, teatry czy muzea ograniczają dostęp do kultury i rozrywki. Z kolei zamknięcie szkół i placówek oświatowych stanowi wyzwanie dla wielu uczniów i ich rodziców, którzy będą musieli zorganizować bezpieczne aktywności swoim dzieciom. Play wprowadza "otwarte okno" dla dwóch popularnych pakietów.Otwarty, darmowy dostęp do kanałów z pakietu Extra oraz Kids obejmie każdego klienta, który ma dostęp do Play Now w swoim abonamencie telekomunikacyjnym lub Play Now TV, która jest ofertą z urządzeniem TV BOX. To dodatkowePakiet Extra to sporo kanałów rozrywkowych. Wśród nich można znaleźć popularne stacje z grupy BBC (), A+E () czy ViacomCBS (). W pakiecie nie zabrakło też kanałów oferujących popularne seriale -czy. Fanów sportu (w tym tego wirtualnego) oraz motoryzacji powinny ucieszyć. Poza tym do dyspozycji użytkowników operator oddaje też bibliotekę filmów, seriali, programów w bibliotece Paramount Play.Z kolei Pakiet Kids kierowany jest do dzieci i ich rodziców. W jego skład wchodzą kanały emitujące bajki i programy edukacyjne dla wychowanków w każdym wieku. Można tu znaleźć najpopularniejsze płatne kanały dziecięce. Poza nimi w pakiecie znajdują się takżeOsoby, które po 31 marca będą jeszcze chciały oglądać treści z pakietów Extra i Kids będą miały możliwość skorzystania z okresu próbnego, który wynosi 90 dni w usłudze Play Now TV i 30 dni w Play Now.Z Play Now można korzystać poprzez aplikację na smartfony i tablety z systemem iOS oraz Android, przez niedawno odświeżony portal na stronie www.playnow.pl , dekodery Play Now TV BOX, a także telewizory i przystawki telewizyjne z systemem AndroidTV. Dodatkowo, co ważne, korzystanie z Play Now za pośrednictwem Internetu od Play nie pomniejsza pakietu danych.