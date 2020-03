Darmowy pakiet 10 GB i odkodowane kanały TV w Orange

Łukasz Szewczyk

Klienci indywidualni i małe firmy korzystające z mobilnych usług głosowych od Orange mogą uruchomić dodatkowy darmowy pakiet mobilnego internetu, a użytkownicy Orange TV - oglądać kilkadziesiąt dodatkowych kanałów.

- mówi Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.mogą aktywować klienci indywidualni korzystający z mobilnych planów abonamentowych i ofert na kartę od Orange z wyłączeniem nju mobile, a także klienci biznesowi korzystający z planów Dla Firm oraz Orange Biz. Trwają również prace nad uruchomieniem odrębnego rozwiązania dla klientów Orange Flex. Pakiet można aktywować wysyłając SMS o treści 10GB na numer 80820. Z dodatkowych gigabajtów można korzystać na terenie Polski, do 31 marca.W przypadku użytkowników posiadających dostęp kablowy będzie to ponad 40 kanałów Pakietu Komfortowego. Klienci korzystający z dostępu satelitarnego zyskują dostęp do ponad 50 kanałów zawartych w Pakiecie Extra+.Od dziś wszystkie umowy telekomunikacyjne (w opcji z telefonem i bez urządzenia) zawierane przez konsumentów za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii będą dostarczane kurierem bez dodatkowych opłat.Aby wesprzeć firmy, które coraz częściej muszą korzystać z pracy zdalnej, Orange udostępnia narzędzia umożliwiające prowadzenie spotkań on-line, prezentacji, szkoleń i wideokonferencji oraz dzielenie się dokumentami. Klienci, którzy zdecydują się na takie rozwiązania, przez pierwsze trzy miesiące będą korzystać z nich za darmo. Dodatkowo, klienci biznesowi nie zapłacą za pierwsze trzy miesiące korzystania z narzędzia Cyber Watch, chroniącego urządzenia mobilne przed cyberatakami i raportującego o próbach połączeń z zagrożeniami.