Promocja Play na wiosnę. Abonament i smartfon za 50 złotych miesięcznie

Łukasz Szewczyk

Fioletowy operator wprowadza specjalną, limitowaną ofertę dla nowych klientów, którzy zdecydowali się przenieść swój numer do Play.

W ramach wiosennej promocji klienci przenoszący numer do Play w abonamencie za 50 zł miesięcznie po rabatach otrzymają smartfon, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz 7 GB internetu. Do wyboru operator proponuje jeden z czterech telefonów za 1 zł na start.W ofercie znalazły się popularne urządzenia: Huawei P smart 2019 z wyświetlaczem 6,2" i 64 GB przestrzeni wewnętrznej z możliwością rozszerzenia do 512 GB za pomocą karty microSD, a także podwójnym aparatem 13+2 Mpix oraz Samsung A10 z 32 GB wbudowanej pamięci, aparatem głównym 13 Mpix i funkcją rozpoznawania twarzy. Oprócz tego w ofercie do wyboru są również LG K40s i Alcatel 3X (2019).Klienci indywidualni, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Play i skorzystają z tej oferty otrzymają również 6 miesięcy darmowego dostępu do Amazon Prime Video oferującego oryginalne seriale, filmy i programy rozrywkowe na żądanie.Play przygotował także dedykowaną ofertę dla klientów biznesowych, którzy w cenie 50 zł netto mogą zdecydować się na smartfon Samsung Galaxy A51 z wytrzymałą baterią 4000 mAh, wbudowaną pamięcią 64 GB oraz aparatem 48 Mpix w cenie 199 zł netto lub Huawei P Smart Pro za 169 zł netto. W pakiecie znajdują się również nielimitowane SMS-y, MMS-y oraz rozmowy i 7 GB danych.Oferta dostępna jest bez wychodzenia z domu, z darmową dostawą kurierem.