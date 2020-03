"Zacznij od cześć". Nowa oferta na start od Heyah na kartę dla osób z Ukrainy

Łukasz Szewczyk

Heyah przygotowała propozycję dla sąsiadów z Ukrainy. Dzięki ulepszonej ofercie na kartę, obejmującej m.in. korzystanie z komunikatorów bez zużywania pakietu danych takich jak Messenger, Viber oraz WhatsApp, będą oni mogli kontaktować się z najbliższymi bez limitów w promocyjnej cenie.

Sieć Heyah zadbała o komfort przyjeżdżających do Polski osób i proponuje nowe rozwiązanie - kompleksową ofertę na kartę. Obejmuje ona pakiet 20 GB internetu, połączenia, SMS-y i MMS-y do wszystkich w Polsce bez limitu oraz pakiet aż 2000 minut na rozmowy z bliskimi na Ukrainie.Nowi użytkownicy będą mogli korzystać z najpopularniejszych z nich, czyli Messengera, Vibera, WhatsAppa bez limitu danych za darmo. Nowością w ofercie jest również możliwość skorzystania z bezpłatnych przekazów pieniężnych za pomocą aplikacji MyRia, należącej do spółki Euronet. Dzięki niej użytkownicy będą mogli wykonać trzy darmowe przelewy na Ukrainę po doładowaniu konta minimalną kwotą 10 zł - wówczas klient otrzyma kod rabatowy na bezpłatną transakcję.Cały pakiet "Zacznij od cześć" można aktywować w cenie 35 zł na 30 dni. Oferta obowiązuje od 16 marca 2020 roku.Dla tych klientów, którzy lubią mieć większy wybór, sieć Heyah przygotowała jeszcze dwa dodatkowe pakiety na start w nieco tańszej i droższej wersji cenowej - 25 i 45 zł. Różnią się one między sobą jedynie wielkością pakietu internetu oraz liczbą darmowych minut na Ukrainę. W tańszej wersji oferty, oprócz usługi Viber, Messenger, WhatsApp bez zużywania pakietu danych, darmowych połączeń i wiadomości na terenie Polski mamy 10 GB internetu oraz atrakcyjną stawkę minutową na rozmowy z bliskimi na Ukrainie (0,09 zł/min). Droższa opcja gwarantuje pakiet 30 GB i 3000 bezpłatnych minut na Ukrainę.