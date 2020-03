Łukasz Szewczyk

Prezenty Netii na kwarantannę: Odkodowane kanały TV, darmowe przyśpieszenie internetu do 1 Gb/s

Wspierając akcję społeczną #zostańwdomu Netia przygotowała dla swoich klientów okna otwarte na 20 kanałów TV, a także bezpłatne, maksymalnie przyspieszenie łączy w technologiach światłowodowych (nawet do 1 Gb/s) we wszystkich miejscach, gdzie jest to technicznie możliwe.