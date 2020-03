10 GB dodatkowego internetu dla klientów T‑Mobile

Łukasz Szewczyk

W czasie epidemii koronawirusa sieć T-Mobile Polska wspiera klientów w swobodnym funkcjonowaniu bez wychodzenia z domu i udostępnia pakiet 10 GB internetu mobilnego.

Pakiet danych dostępny w ramach cotygodniowej akcji Happy Fridays mogą aktywować wszyscy klienci indywidualni operatora - zarówno ci posiadający abonament, jak i użytkownicy ofert MIX oraz na kartę. Niezależnie od formy usługi, każdy użytkownik skorzysta swobodnie z sieci w zaciszu domowym, realizując bez przeszkód swoje codzienne zadania i zajęcia.Osoby zainteresowane bonusem mogą aktywować go w aplikacji Mój T‑Mobile. Opcja ta będzie dostępna od piątku 20 marca do niedzieli 22 marca 2020 roku. Od tego momentu użytkownicy w ciągu 72 godzin otrzymają potwierdzenie przyznania paczki. Gdy tylko to nastąpi, mogą korzystać z dodatkowego limitu danych ważnego przez 7 dni dla klientów MIX i na kartę oraz do końca cyklu rozliczeniowego w przypadku abonentów.Dodatkowo w aplikacji Mój T‑Mobile, oprócz copiątkowych benefitów, klienci abonamentowi mogą w dowolnej chwili skorzystać także z darmowych 7 GB za uzupełnienie profilu oraz 6 GB za płatność VISA. Aplikacja pozwala również na realizację większości operacji na koncie klienta w tym opłacenie faktury, doładowanie konta czy uruchomienie dodatkowych pakietów danych.