Play: Zostań w domu i korzystaj z dodatkowego bezpłatnego pakietu 10GB

Łukasz Szewczyk

Play, w odpowiedzi na obecną sytuację w kraju i potrzeby swoich klientów, przygotował dodatkowy, bezpłatny pakiet danych. Abonenci zarówno indywidualni jak i biznesowi mogą odebrać 10 GB dodatkowego transferu.

Klienci ofert abonamentowych od czwartku (19 marca 2020 roku) mają możliwość aktywowania dodatkowych 10 GB do wykorzystania w sieci Play.Aby uruchomić pakiet wystarczy zalogować się na swoje konto w aplikacji Play24, przejść do sekcji "Pakiety" i wybrać nową, darmową opcję. O przyznaniu pakietu użytkownik zostanie poinformowany powiadomieniami i/lub przez SMS. Pakiet można włączyć również przez stronę internetową 24.play.pl w zakładce "Usługi i pakiety".Pakiet można uruchomić do 31 marca 2020 roku i będzie on ważny przez 14 dni od momentu aktywacji.