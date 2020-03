Nowe bonusy od Plusa: Szybszy internet stacjonarny, Tidal bez opłat za transmisję, odkodowane kanały TV

Łukasz Szewczyk

W ramach społecznej akcji #zostanwdomu Grupa Polsat udostępnia kolejne bonusy zachęcające do pozostania w domu

PocząwszyBonus udostępniony został na 30 dni. Zwiększenie prędkości wymaga dokonania aktualizacji ustawień routera. Można je wykonać ręcznie, resetując urządzenie lub poczekać na aktualizację automatyczną. Klienci objęci przyspieszeniem Plus Światłowód zostaną o tym powiadomieni drogą mailową.Operator przygotował także specjalną promocję dla miłośników muzyki, korzystających z serwisu muzycznego TIDAL.Bonus zostanie udostępniony począwszy od 20 marca na razie na 30 dni. W ramach akcji #zostanwdomu TIDAL przygotował w aplikacji nowy moduł "W domu". To zebrane w jednym miejscu playlisty do różnych aktywności domowych, takich jak praca zdalna, zabawa z dziećmi, czy treningi. DodatkowoPo zakończeniu tego okresu koszt usługi wynosić będzie 19,99 zł na 30 dni, o czym użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością SMS na dwa dni przed zakończeniem bezpłatnego użytkowania. Promocja dotyczy klientów korzystających z ofert na kartę, MIX i abonamentowych.Ponadto od tygodnia wszyscy klienci sieci Plus i Cyfrowego Polsatu k. Pakiet IPLA Plus, standardowo obejmujący pięć kanałów: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Superstacja i Polsat Cafe HD, w ramach akcji #zostanwdomu został poszerzony o kolejne dwa: Disney Channel dla dzieci i FOX dla osób starszych. Podobnie jak w przypadku TIDAL, korzystanie z IPLI w sieci Plus jest zwolnione z naliczania opłat za przesyłanie danych.Z kolei: Polsat Comedy Central Extra, FOX HD oraz Disney Channel. Kanały Sundance TV, Paramount Channel HD, AXN i AXN HD są dostępne w "otwartym oknie" dla abonentów od pakietu Rodzinnego HD, Epic Drama od Familijnego HD, a AXN Black, AXN White oraz AXN Spin - od Familijnego Max HD.- tłumaczy Piotr Szymanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Marketingowej w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.Dalsze decyzje dotyczące przedłużenia i wprowadzenia nowych bonusów zależeć będą od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.