Nokia: Trzy nowe smartfony, 5G i telefon klasyczny. Jakie ceny?

Łukasz Szewczyk

HMD Global oficjalnie zaprezentowało nowości produktowe, a także własną usługę roamingu danych.

Nokia 8.3 5G / Fot. HMD Global

Nokia 5.3 / Fot. HMD Global

Nokia 1.3 / Fot. HMD Global

Nokia 5310 / Fot. HMD Global

- powiedział Florian Seiche, Chief Executive Officer HMD Global.HMD Global, producent smartfonów i telefonów Nokia, zaprezentował światu nowości. Największe zainteresowanie wzbudziła, która została zaprojektowana, aby wspierać technologię 5G wdrażaną w różnych standardach przez operatorów na całym świecie.- Z wielką dumą pracujemy z naszymi partnerami nad dostarczaniem unikalnych urządzeń. Cieszymy się, że możemy ogłosić dziś kilka nowości. Dzięki jednostce Qualcomm Snapdragon 765G stworzyliśmy pierwszy naprawdę ogólnoświatowy smartfon 5G, który powstawał z myślą o kosztach, użyteczności i długowieczności. Rozwiązania od Qucalcomm nie tylko pozwalają nam zawrzeć ponad 40 różnych częstotliwości radiowych w jednym module, ale Nokia 8.3 5G obsługuje też najszerszy zakres częstotliwości 5G w paśmie od 600 MHz aż do 3,8 GHz - podkreślił Juho Sarvikas, Chief Product Officer w HMD Global.Nokia 8.3 5G to smartfon korzystający z rozwiązania Qualcomm 5G RF Front end, co pozwala mu obsługiwać ponad 40 różnych częstotliwości. Czyni go to nie tylko urządzeniem kompletnym dziś, ale i przyszłościowym, gotowym na rozwój technologii 5G. Najnowszy model z serii "8" debiutuje z wydajnym, poczwórnym aparat z optyką sygnowaną przez ZEISS. Funkcja ZEISS Cinema pozwoli uchwycić rzeczywistość w słabym świetle, a system dźwięku OZO sprawi, że będziemy mogli go nagrywać i odtwarzać dokładnie w takiej formie, w jakiej był słyszany w rzeczywistości.Nokia 8.3 5G będzie dostępna w sprzedaży latem 2020 roku, w kolorze granat polarny, w wariancie pamięci 6/128GB, w rekomendowanej cenie 2899 złotych.Kolejna nowość to propozycją na średniej półce cenowej, czyli. Wśród jej wyróżników znalazły się poczwórny aparat, procesor Qualcomm Snapdragon 665 i obietnica dwudniowej pracy na jednym ładowaniu baterii. Wspierany przez sztuczną inteligencję aparat pozwoli uchwycić ujęcie bez znaczenia, gdzie i w jakim świetle przyszło nam z niego korzystać. Obiektywy szerokokątny i makro pomogą z bliskimi ujęciami oraz szerokimi panoramami. Smartfon to takżę duży ekran o przekątnej 6,55 cala. Inne przewagi modelu to skandynawski design i Android 10, dający użytkownikom jeszcze szybszy - za sprawą dedykowanego przycisku - dostęp do usługi Google Assistant.Nokia 5.3 będzie dostępna w sprzedaży w maju 2020 roku, w kolorach czarny satyna i zielony satyna, w wariancie pamięci 4/64GB i rekomendowanej cenie 949 złotych.Z koleito nowoczesna technologia i nowy system operacyjny Android 10 w "lekkiej" wersji "Go". Nowością są aplikacja "Camera Go" i wspierany przez sztuczną inteligencję moduł robienia zdjęć w słabym świetle. Inne nowinki to aplikacja "Gallery Go" i jasny, szeroki ekran HD+. Dzięki wsparciu najnowszej wersji systemu Android Go, Nokia 1.3 jest szybsza. Smartfon będzie też gotowy do aktualizacji do Android 11Nokia 1.3 wejdzie do sprzedaży na początku kwietnia, w kolorze czarnym, w rekomendowanej cenie 399 złotych.W hołdzie dla oryginalnej Nokia 5310 Xpress Music, powstało nowe urządzenia, które posiada odtwarzacz MP3, radio FM i wydajne, podwójne przednie głośniki pozwalające cieszyć się ulubionymi utworami w podróży. Fani marki Nokia z pewnością docenią klasyczny design i działającą przez długi czas na jednym ładowaniu baterię.Nokia 5310 będzie dostępna w kolorze czarno-czerwonym na początku kwietnia, w rekomendowanej cenie 199 złotych.Pośród nowości ogłoszonych przez producenta warto wymienić. Wkraczając w nową kategorię, producent chce umożliwić ludziom z całego świata korzystanie z danych podczas dalekich podróży. Aplikacja HMD Connect pozwoli na łatwą kontrolę planu abonamentowego i zwiększenie pakietu danych w razie potrzeby. Usługa ruszy w wersji BETA za pośrednictwem HMDConnect.com, zapewniając bezproblemowy i bezpieczny roaming danych w ponad 120 krajach. Po rejestracji za pośrednictwem aplikacji użytkownik otrzyma kartę SIM na wskazany przez siebie adres i już będzie mógł cieszyć się wybranym pakietem danych. Rozwiązania technologiczne zostały zaprojektowane wraz z partnerem Greenwave Systems.