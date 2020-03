Nowy pakiet w ofertach na kartę w sieci Plus. Więcej internetu

Łukasz Szewczyk

Plus modyfikuje swoje oferty Plus Na Kartę i Plush na Kartę. Wprowadzony zostaje nowy 30 dniowy pakiet, który ma wszystkie usługi bez limitu i większy pakiet. Ulepszone zostały bonusy za zasilenie konta, dostępne też są trzy nowe dodatkowe pakiety internetowe

Do ofert "na kartę" sieci Plus wprowadzony zostaje nowy pakiet usług. Obejmuje on nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz większy pakiet 15 GB, a wszystko to za 30 zł na 30 dni. Pakiet ten jest dostępny w Taryfie Plus Elastyczna na Kartę oraz Nowy Plush, a dla klientów przenoszących swój numer z innych sieci do ofert Plusa będzie on przez trzy miesiące bezpłatny.Dodatkowo od 23 marca użytkownicy Plus na Kartę oraz Plush na Kartę mają też w ramach akcji #zostanwdomu udostępnione trzy nowe dodatkowe pakiety internetowe:• 5 GB za 5 zł na 5 dni• 10 GB za 10 zł na 10 dni• 30 GB za 30 zł na 30 dniZmodyfikowaniu też uległy bonusowe pakiety danych za zasilenie konta i obecnie w niższych doładowaniach jest więcej GB za doładowanie, a w wysokich doładowaniach w Plushu wydłużone zostały okresy ich ważności. Wielkości bonusów GB za doładowanie będą identyczne w obu ofertach:• doładowanie kwotą 5 - 9 zł: bonus 2 GB / 5 dni• doładowanie kwotą 10 - 19 zł: bonus 4 GB na 10 dni• doładowanie kwotą 20 -24 zł: bonus 4 GB na 20 dni• doładowanie kwotą 25 - 29 zł: bonus 10 GB na 30 dni• doładowanie kwotą 30 - 49 zł: bonus 15 GB na 30 dni• doładowanie kwotą 50 - 99 zł: bonus 25 GB na 90 dni• doładowanie kwotą 100 - 199 zł: bonus 50 GB na 180 dni• doładowanie kwotą200 zł i więcej: bonus 100 GB na 180 dniBez zmian pozostają dodatkowe bonusy za doładowanie:• W Taryfie Plus Elastyczna na Kartę od zasilenia za 25 zł dodatkowo przyznawany jest bezpłatny transfer danych na Facebook, Messenger i Viber.• W Taryfie Nowy Plush za zasilenia do 24,99 zł przyznawany jest bezpłatny transfer danych na Facebook, natomiast od zasilenia za 25 zł jest bezpłatny transfer danych na Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp oraz dodatkowe 10 GB do wykorzystania na YouTube i TikTok.Nowe wielkości bonusów po doładowaniu i okresy ważności bonusów już obowiązują użytkowników Plus Na Kartę, natomiast dla klientów Plush na Kartę wejdą one w życie od 17 kwietnia 2020 roku.Dodatkowo wszystkie startery Plush na Kartę będą zawierać nowy, dwa razy większy pakiet GB - aż 12 GB na start.