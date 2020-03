TIDAL w ofercie sieci Vectra. Do sześciu miesięcy bez dodatkowych opłat

Łukasz Szewczyk

TIDAL, usługa z dostępem do popularnej platformy streamingu muzyki, jest już dostępna dla obecnych i nowych klientów sieci Vectra. W jakiej cenie?

Tidal.com

Zasada "Obecni Klienci mają w Vectra lepiej" obowiązuje także w przypadku ofert z TIDAL.kupujący nową usługę internetową lub telewizji cyfrowej mogą skorzystać z oferty z ceną o 5 zł niższą wobec tej dla nowych klientów. Pakiety Internet 600Mb/s oraz Platynowy ze 168. kanałami wzbogacone zostały o usługę TIDAL na czteromiesięczny okres próbny bez dodatkowych opłat.Ponadto, obecni klienci Vectra mogą skorzystać z promocyjnych ofert zawierających TIDAL, między innymi przyśpieszenie Internetu o jeden poziom + TIDAL w cenie 16,99 zł lub podwyższenie pakietu telewizji cyfrowej o jeden poziom + TIDAL za 19,99 zł.otrzymają TIDAL w ofercie "Try & Buy" bez dodatkowych opłat na okres 4 lub 6 miesięcy do wybranych ofert zawierających najwyższe pakiety internetowe lub telewizji cyfrowej - pakiet Internetu 600 Mb/s lub Pakiet Platynowy:▪ Internet 600Mb/s + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 4 miesiące za 64,99 zł▪ Pakiet Platynowy (168 kanałów) + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 4 miesiące za 74,99 zł▪ Internet 600Mb/s + Pakiet Platynowy (168 kanałów) + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy za 109,99 zł▪ Internet 600Mb/s + Pakiet Złoty (134 kanały) + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy za 99,99 zł▪ Internet 600Mb/s + Pakiet Srebrny (76 kanałów) + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy za 89,99 zł▪ Internet 300Mb/s + Pakiet Platynowy (168 kanałów) + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy za 99,99 zł ▪ Internet 150Mb/s + Pakiet Platynowy (168 kanałów) + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy za 89,99 złCeny powyższych ofert zaczynają się już od 64,99 zł i są objęte promocją 50% przez pierwsze 4 miesiące. Okres zobowiązania wynosi 24 miesiące lub 12 miesięcy - wówczas z dopłatą 3 zł miesięcznie.Ponadto, Vectra wprowadziła do oferty trzy nowe paczki w segmencie cenowym najczęściej wybieranym przez klientów, w ramach których TIDAL będzie dostępny w ofercie "Try & Buy" bez dodatkowych opłat na 6 miesięcy. Okres zobowiązania wynosi w tym przypadku 24 miesiące:▪ Pakiet Złoty (134 kanały) + 300Mb + Eleven + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy - łączny koszt to 89,99 zł▪ Pakiet Platynowy (168 kanałów) z dekoderem PVR + 150Mb + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy - łączny koszt to 89,99 zł▪ Pakiet Złoty (134 kanały) + 150Mb + Rozmowy 10GB + TIDAL "Try & Buy" dostępny bez dodatkowych opłat przez 6 miesięcy - łączny koszt to 89,99 złPo okresie "Try & Buy" usługa TIDAL zostanie wyłączona automatycznie.TIDAL to globalna platforma muzyczno-rozrywkowa, pozwalająca na zbliżenie twórców i ich fanów dzięki oryginalnym materiałom i ekskluzywnym wydarzeniom. Serwis dysponuje katalogiem ponad 60 milionów utworów i 250 tysięcy wysokiej jakości wideo, a także oryginalnymi serialami, podcastami, tysiącami playlist skomponowanych przez ekspertów oraz możliwością odkrywania artystów za pośrednictwem TIDAL Rising. Poza wariantem Premium, TIDAL pojawi się w sieci Vectra także w innych wariantach standardowych: HiFi, Premium Student, HiFi Student - dla jednej osoby objętej subskrypcją oraz rodzinnych, pozwalających na dodanie nawet sześciu osób do subskrypcji: Premium Family, HiFi Family.