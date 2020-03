200 GB internetu na naukę od Orange. Jak otrzymać?

Łukasz Szewczyk

Kiedy ze względu na pandemię trzeba zostać w domu, nie może zabraknąć internetu. Orange Polska opracował możliwość korzystania z oferty Orange Flex przez dwa miesiące za złotówkę miesięcznie. Oznacza to, że na naukę przez internet będą oni mieli do wykorzystania nawet 200 GB transferu danych.

- mówi Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.Orange Flex jest wyjątkową ofertą komórkową, w pełni cyfrową i bezpieczną. Wszystko odbywa się poprzez intuicyjną aplikację bez wychodzenia z domu, co jest szczególnie istotne w czasie trwania pandemii. Dzięki możliwościom aplikacji, oferta może być skierowana do konkretnej grupy osób, a weryfikacja użytkowników przebiega w pełni zdalnie. Co istotne w Orange Flex nie ma długoterminowych umów.Od poniedziałku (23 marca 2020 roku) nowi klienci Orange Flex mogą już korzystać ze specjalnej oferty - z kodem FLEX pierwszy miesiąc korzystania z tej usługi kosztuje tylko 1 zł. Dotyczy to każdego z planów komórkowych dostępnych w aplikacji. W najbogatszym z nich jest 100 GB na transfer danych.Teraz uczniowie i ich rodzice, studenci, doktoranci oraz nauczyciele będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty Orange Flex za 1 zł miesięcznie przed 2 miesiące korzystania. Oznacza to, że mogą otrzymać nawet 200 GB na internet za 2 zł. Oferta wystartuje w najbliższych dniach.W tej chwili trwają prace nad szczegółowymi i bezpiecznymi zasadami weryfikowania osób uprawnionych do skorzystania z oferty na drugi miesiąc za 1 zł. Szczegóły i regulamin nowej oferty dla uczniów i ich rodziców, studentów, doktorantów oraz nauczycieli pojawi się na stronie flex.orange.pl w momencie jej startu.