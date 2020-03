DawkaWsparcia. Przedsiębiorcy uruchamiają telefon wsparcia

Łukasz Szewczyk

Polscy przedsiębiorcy łączą siły i zakładają telefon wsparcia dla przedstawicieli zawodów medycznych, którzy dziś walczą z koronawirusem. Wkrótce infolinia dostępna będzie także osób poddanych kwarantannie, a także dla chorych dotkniętych koronawirusem oraz ich rodzin.

#DawkaWsparcia to nazwa niezależnej inicjatywy, którą założyli polscy przedsiębiorcy, absolwenci Leadership Academy for Poland, członkowie Young Presidents' Organization i Entrepreneurs' Organization.Współtwórcy akcji #DawkaWsparcia poszukują psychologów, terapeutów, coachów i osób z doświadczeniem w interwencji kryzysowej, którzy zasiądą po drugiej stronie telefonu i udzielą porad przedstawicielom środowiska medycznego potrzebującym wsparcia psychologicznego.Jak podkreślają założyciele, projekt powstał z chęci niesienia pomocy polskim lekarzom i pracownikom medycznym, którzy zmagają się z narastającą falą pandemii COVID-19. Trudne warunki, w których pracują - brak maseczek, odzieży ochronnej czy szkoleń, a także deficyt snu, czasu i wynikający z tego stres, powodują, że znaleźli się w grupie szczególnie narażonej na depresję i wystąpienie wypalenia zawodowego.Specjaliści przewidują, że fala uderzeniowa pandemii uderzy w Polskę za kilka tygodni, dlatego kluczową sprawą jest zapewnienie medykom i personelowi wsparcia psychicznego najszybciej, jak to możliwe.- komentuje Paweł Soluch, współinicjator akcji #DawkaWsparcia, na co dzień CEO firmy Neuro Device. -- dodaje Soluch.Z kolei Tamya Olszańska, kolejna współinicjatorka akcji, coach, psycholog i facylitatorka, dodaje, że szczególnie ważne jest zapewnienie profesjonalnej pomocy tu i teraz, żeby lekarz schodzący z dyżuru nie był skazany na poszukiwanie pomocy przez internet.- komentuje Olszańska., które skupione na walce o najbliższych podlegają ogromnemu obciążeniu psychicznemu. Porad będą udzielać specjaliści starannie zweryfikowani przez koordynatorów akcji. Żeby dołączyć do akcji będzie trzeba się wykazać m.in. dyplomem ukończenia studiów.#DawkaWsparcia to też platforma łącząca szpitale z darczyńcami, którzy będą mogli przekazywać maseczki, odzież ochronną lub niezbędny sprzęt IT.- podsumowuje Marcin Kapustka, współtwórca #DawkiWsparcia, autor serwisu SMSCentral.plInformacje na temat inicjatywy #DawkaWsparcia znajdują się na stronie internetowej: www.dawkawsparcia.org i na profilu inicjatywy na Facebooku Infolinia: +48 800 012 006