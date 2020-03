10 GB darmowego internetu dla klientów biznesowych od T‑Mobile

Łukasz Szewczyk

Kolejne pakiety darmowego internetu od T-Mobile. Tym razem dla klientów biznesowych.

Zapotrzebowanie Polaków na usługi telekomunikacyjne wzrosło w ostatnim czasie lawinowo. Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni klienci indywidualni T‑Mobile aż 650 tysięcy razy aktywowali oferowane przez operatora darmowe pakiety danych. Teraz operator przygotował ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Promocją objęci zostaną klienci biznesowi korzystający z taryf: Magenta Biznes Internet S oraz DATA JUMP i JUMP proFirma z limitowaną transmisją danych.Aktywacja dodatkowych pakietów danych przeprowadzona zostanie automatycznie w przypadku taryf Magenta Biznes Internet S oraz DATA JUMP. Klienci otrzymają od operatora drogą SMS informację o rozpoczęciu procesu udostępniania darmowej paczki danych.W przypadku opcji JUMP proFirma, aktywacja usługi odbywa się na życzenie klienta, za pośrednictwem aplikacji Mój T‑Mobile. Wystarczy wybrać zakładkę "Usługi", uruchomić pakiet i... gotowe! Usługę będzie można aktywować do 30.04.2020 r.Przyznane pakiety we wszystkich opcjach taryfowych będą obowiązywały w bieżącym oraz kolejnym okresie rozliczeniowym, w każdym z nich przedsiębiorcy dostaną do dyspozycji po 10GB danych ponad dotychczasowy limit.