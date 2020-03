Play wydłuża czas odkodowanych kanałów

Łukasz Szewczyk

Aby zachęcić swoich klientów do pozostania w domu, Play przedłuża okres odkodowania 40 kanałów oraz filmów i seriali w usłudze Play Nowy oraz Play Now TV o kolejne dwa tygodnie, czyli do 15 kwietnia 2020 roku.

Play w ramach akcji #ZostańWDomu wprowadził "otwarte okno" dla dwóch popularnych pakietów - Kids i Extra. Dostęp do 40 kanałów oraz bibliotek VOD mają wszyscy klienci z dostępem do Play Now w abonamencie lub ofertą z dekoderem Play Now TV. "Otwarte okno" od Play początkowo miało działać bez opłat do końca marca, ale okres ten został wydłużony do 15 kwietnia. Oznacza to tym samym dostęp do kwietniowych nowości w ofercie.Dzięki wydłużonemu otwartemu oknu klienci zyskują dostęp do biblioteki Paramount Play, a w niej do klasyki kina - trzy części ponadczasowego "Ojca Chrzestnego", popularnych filmów przygodowych "Lara Croft" oraz "Lara Croft: Kolebka życia", ale też uwielbianych komedii takich jak: "Poznaj mojego tatę" czy musicalu "Dreamgirls" z Beyoncé w roli głównej.Kwietniowe nowości to również: "Znaki 2" - nowy sezon polskiego serialu AXN, "Z KAMERĄ U KARDASHIANÓW" najnowszy sezon 18 na E! Entertainment, "Runaways"- serial na podstawie komiksu wydawnictwa Marvel Comics na SCI FI, "Akta Fajbusiewicza" na Crime+Investigation Polsat, "Wyścig przez Świat" w BBC EarthNudzić nie będą się również dzieci. Czekają na nie sezony seriali: "Psi Patrol", "SpongeBob Kanciastoporty", "Dora poznaje świat", "Blaze i Mega Maszyny", "Wróżkowie chrzestni" w Paramount Play, a także wiele innych kreskówek i programów na Cartoon Network, Nickelodeon, Duck TV, Da Vinci czy Cbeebies.Dla tych którzy tęsknią za weekendową imprezą dostępna jest też bogata oferta kanałów muzycznych: między innymi Clubbing TV, 4Fun Dance, MTV Live HD czy MTV Hits.