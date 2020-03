Netia: 35 odkodowanych kanałów TV, promocje VOD

Łukasz Szewczyk

W związku z przedłużającą i zaostrzającą się akcją #zostańwdomu Netia odkodowuje dla swoich klientów, bez dodatkowych opłat, aż 35 kanałów telewizyjnych. W aplikacji Netia VOD na widzów czeka też wiele filmów w promocyjnych cenach i nowości, które dopiero kilka tygodni temu miały kinowe premiery.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wszyscy abonenci (do odwołania) otrzymali dostęp do kanału Polsat News, bez dodatkowych opłat. Ponad to, od dzisiaj (31 marca) do 13 kwietnia, wszyscy klienci usług TV mogą oglądać bez dodatkowych opłat wszystkie kanały z pakietów: Wiedza i odkrycia (13 kanałów), Starsze dzieci (6 kanałów), Seriale (15 kanałów).Pełna lista odkodowanych kanałów: Polsat News HD, Discovery Channel HD, National Geographic HD, Planete Plus HD, BBC First HD, BBC Earth HD, Discovery Science HD, History HD, Discovery Historia, Viasat History HD, H2 HD, BBC Brit HD, Polsat Doku HD, Russia Today Documentary HD, Disney Channel, Disney XD, Cartoon Network, Nicktoons, Nickelodeon Polska, Teletoon Plus HD, Polsat Romans, TVP Seriale, AXN HD, AXN Spin HD, AXN Black, AXN White, Comedy Central HD, Comedy Central Family HD, FOX HD, FOX Comedy HD, 13ulica HD, SciFi Universal, Epic Drama HD, AMC, CBS Reality.Dodatkowo w aplikacji Netia VOD (dostępna na wszystkich multimedialnych dekoderach - Netia Playerach - z płatnością doliczaną do rachunku za inne usługi Netii) są już dostępne polskie i zagraniczne firmy, których premiera miała miejsce tuż przed zamknięciem kin. Są to m.in.: "Sala samobójców Hejter" (w cenie 24,99 zł), "Pan T., Mayday", "Kod Dedala", "Misiek i chiński skarb" (wszystkie w cenie 14,99 zł). W specjalnej cenie 9,99 zł można wirtualnie wypożyczyć "Boże Ciało".Z kolei kilka innych popularnych filmów: "Makbet", "Pianista", "Wymyk" kosztuje zaledwie 2,99 zł, natomiast Wilk w owczej skórze, czy Krucyfiks to koszt 4,99 zł.