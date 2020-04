Darmowe 10 GB dla klientów Cyfrowego Polsatu

Łukasz Szewczyk

Cyfrowy Polsat w ramach społecznej akcji #zostańwdomu przygotował kolejne udogodnienie - bezpłatny pakiet 10 GB dla klientów korzystających z wybranych ofert internetowych.

mogą włączyć klienci korzystający z taryf: Cyfrowy Polsat Internet LTE, POWER LTE 2.0 oraz Plan Zero. Pakiet dostępny jest przez jeden pełny okres rozliczeniowy i można z niego skorzystać tylko raz. Oferta dostępna jest do końca kwietnia 2020 roku.W razie jeszcze większego zapotrzebowania na dodatkowy transfer danych dla klientów Cyfrowego Polsatu korzystających z taryfy Cyfrowy Polsat Internet LTE przygotowany zostanie nowy pakiet -. Po wykupieniu będzie on dostępny do końca okresu rozliczeniowego i będzie można go aktywować wielokrotnie. Z pakietu 20 GB klienci będą mogli korzystać od 3 do 30 kwietnia2020 rokuOba pakiety - bezpłatny 10 GB oraz dodatkowy 20 GB - aktywować można na dwa sposoby: przez Internetowe Centrum Obsługi Klienta oraz w Centrum Obsługi Klienta.Aktywacja pakietów następuje w ciągu 24 godzin.