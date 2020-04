Więcej GB i telewizji dla klientów Orange

Łukasz Szewczyk

Orange Polska przygotował kolejne propozycje dla swoich klientów, które ułatwią im czas spędzony w domu, zdalną naukę i pracę.

Klienci mobilnych usług głosowych od Orange będą mogli po raz kolejny korzystać z, tym razem przez cały kwiecień. Mogą go aktywować od dziś, wysyłając SMS o treści 10GB na numer 80820. Tak jak poprzednio, dodatkowe gigabajty są do wykorzystania tylko na terenie Polski. Z pakietów mogą skorzystać klienci indywidualnych mobilnych planów abonamentowych i ofert na kartę Orange, a także klientów biznesowych, którzy mają plany Dla Firm, Orange Biz i najnowsze plany Firmowe. W marcu darmowe 10 GB od Orange aktywowano blisko pół miliona razy.Jednocześnie trwają prace nad wdrożeniem darmowego pakietu 9 GB (który standardowo kosztuje 9 zł) dla klientów nju mobile. Będzie można skorzystać z niego dwukrotnie, także w ofercie w parach. O szczegółach poinformujemy w najbliższych dniach.Z internetu za złotówkę miesięcznie mogą już teraz korzystać uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz studenci. Z kodem EDUFLEX nowi klienci tej usługi otrzymają dwa miesiące i nawet 200 GB Internetu (100 GB na miesiąc) za 1 zł miesięcznie. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 200 GB internetu na zdalną naukę w Orange Flex wkrótce będzie dostępne także dla obecnych użytkowników tej usługi - uczniów, studentów, nauczycieli i rodziców uczniów. Po wypełnieniu specjalnego formularza i weryfikacji danych, w aplikacji pojawi się indywidualny pakiet: bezpłatne 200 GB na 2 miesiące na pomoc w zdalnej nauce. Niebawem poinformujemy o starcie tej funkcjonalności.Dodatkowo klienci Orange TV mogą do 12 kwietnia oglądać w usłudze VOD wybrane filmy za złotówkę. Z kolei odkodowane pakiety telewizyjne (Komfortowy dla klientów telewizji kablowej i Extra+ dla klientów telewizji satelitarnej) będą mieli do dyspozycji o dwa tygodnie dłużej, do 14 kwietnia.