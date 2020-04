T‑Mobile zapewnia studentom bezpłatny dostęp do platform e-learningowych

Łukasz Szewczyk

Od kwietnia 2020 roku korzystanie z platform e-learningowych szkół wyższych nie będzie zużywało pakietów danych klientów T‑Mobile.

Zgodnie z decyzją T‑Mobile korzystanie z platform e-learningowych, należących do ponad 30 uczelni wyższych w Polsce, zostało objęte opcją "zero rating", co oznacza, że korzystanie z tych platform nie zużywa pakietu danych użytkownika. Kolejne uczelnie zostaną objęte tym rozwiązaniem wkrótce.- mówi Andreas Maierhofer, prezes T‑Mobile Polska. -- zapewnia.T‑Mobile zdecydował o wprowadzeniu rozwiązania w najprostszej i najbardziej przyjaznej klientowi formie. Klienci nie muszą nic uruchamiać, zgłaszać, ani potwierdzać faktu bycia studentami, doktorantami lub pracownikami uczelni. Mechanizm został automatycznie włączony dla wszystkich.Kilka dni wcześniej T‑Mobile wprowadził "zero-rating" dla uruchomionej przez Ministerstwo Cyfryzacji aplikacji "Kwarantanna domowa". Dodatkowo klienci indywidualni T‑Mobile mogą co weekend odbierać darmowe pakiety gigabajtów danych poprzez aplikację Mój T‑Mobile. Z podobnych propozycji mogą skorzystać również klienci Heyah, ofert MIX, a także klienci biznesowi, korzystający z taryf z pakietami danych.