OPPO A31 w ofercie T‑Mobile

Łukasz Szewczyk

T‑Mobile rozszerza ofertę o smartfony marki OPPO. Model A31, otwierający tegoroczne portfolio marki, będzie dostępny zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Smartfon OPPO A31 to model dla osób, które doceniają walory estetyczne smartfonów, jak również szukają telefonów w przystępnej cenie. Urządzenie oferuje 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1600x720 pikseli i ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P35, który wspiera 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej (może zostać rozszerzony o kartę pamięci microSD nawet do 256 GB). Telefon pracuje pod kontrolą systemu ColorOS 6.1, bazującego na Androidzie 9.OPPO A31 przypadnie od gustu fanom fotografii mobilnej - smartfon został wyposażony w potrójny aparat główny, składający się z obiektywów: 12 MP, 2 MP do zdjęć makro i 2 MP do sterowania głębią ostrości. Dzięki temu użytkownik może wykonywać zdjęcia w różnych, również trudniejszych warunkach. Ponadto przedni aparat 8 MP z funkcją inteligentnego upiększenia automatycznie rozpoznaje wiek i płeć danej osoby, dopasowując odpowiednie parametry, co pozwala uzyskać naturalne i delikatne autoportrety.Bateria 4230 mAh umożliwia wielogodzinne korzystanie z telefonu - zarówno podczas prowadzenia rozmów biznesowych, jak i korzystania z niego w czasie wolnym, np. oglądania wideo czy słuchania muzyki. Urządzenie ma wbudowany także czytnik linii papilarnych..Smartfon od 2 kwietnia 2020 roku będzie można nabyć w ofercie T‑Mobile dla klientów indywidualnych. W ofercie biznesowej będzie dostępny od 6 kwietnia. Cena telefonu uzależniona jest od wybranej opcji abonamentowej.