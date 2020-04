Microsoft, Operator Chmury Krajowej, T‑Mobile razem. Przyjazna szkoła zdalna

Łukasz Szewczyk

Microsoft, Operator Chmury Krajowej i T‑Mobile ogłaszają wspólny projekt, który polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do skonfigurowanej platformy zdalnego nauczania dla wszystkich szkół i uczelni w Polsce, a przez to wsparcie w prowadzeniu zajęć przez internet dla każdego nauczyciela i wykładowcy.

Microsoft, Operator Chmury Krajowej i T-Systems - spółka technologiczna T‑Mobile łączą siły, by umożliwić każdemu dziecku, studentowi, nauczycielowi i wykładowcy w Polsce kontynuację nauki przy wykorzystaniu technologii. Wspólny projekt zakłada nie tylko pomoc we wdrożeniu rozwiązań technicznych, a co za tym idzie udostępnienie bezpłatnych usług Office 365 oraz Microsoft Teams. Firmy zobowiązują się również do tego, by wyszkolić nauczycieli i wykładowców w kwestiach obsługi technicznej oraz wsparcia tzw. kompetencji miękkich z zakresu nauki za pomocą technologii.Firmy wspólnie uruchamiają pomoc w postaci aktywacji modelu zdalnego nauczania, dostępu do narzędzi oraz merytorycznych materiałów szkoleniowych dla wszystkich instytucji edukacyjnych w kraju.Do egzaminów maturalnych zostało niewiele ponad miesiąc. Zgodnie z obostrzeniami wprowadzonymi przez polski rząd dzieci i młodzież nie wrócą do szkół, przynajmniej do Świąt Wielkanocnych. Każdy dzień może jednak zostać wykorzystany na naukę.Obecnie z usługi Microsoft Office 365 korzysta ponad 5000 szkół i największe uczelnie w Polsce. Cel jest jednak taki, by równy dostęp do edukacji mieli wszyscy, a żaden uczeń nie został bez możliwości uczenia się i rozwijania swoich umiejętności.W ramach bezpłatnych usług Office 365 i Microsoft Teams możliwe jest swobodne uczenie się i przekazywanie wiedzy. Wszystkie materiały i zadania mogą być udostępniane w trybie online, a uczniowie, studenci, nauczyciele i wykładowcy mogą współpracować korzystając z czatu, który pozwala zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną. Usługi Microsoft dają możliwość udostępniania prezentacji i tablicy cyfrowej. Podczas wirtualnej lekcji zarówno uczniowie, jak i nauczyciel mogą komunikować się za pomocą teksu pisanego, audio lub wideo. Nauczyciele przyznają, że zdalna edukacja wymaga zmiany podejścia i metod w procesie nauczania.Współpraca Microsoft, Operatora Chmury Krajowej oraz T-Systems - spółki technologicznej T‑Mobile ma stworzyć nie tylko możliwości techniczne, przekazać nauczycielom i wykładowcom materiały szkoleniowe, wsparcie merytoryczne i konkretne przykłady i scenariusze zastosowań. Wspólne działanie na rzecz edukacji ma przede wszystkim pomóc edukatorom w zdobyciu nowych umiejętności, dzięki którym możliwe będzie zainteresowanie ucznia czy studenta siedzącego już nie w ławce w szkolnej klasie ani sali wykładowej, ale będącego w domu przed ekranem komputera.Aby trzymać bezpłatną pomoc należy wejść na stronę T-Mobile , wypełnić formularz i postępować zgodnie z instrukcjami.Więcej materiałów, porad technicznych, poradniki w postaci prostych kroków do zdalnegonauczania znajduje się także na stronie Microsoft