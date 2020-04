YouTube Premium do 4 miesięcy za darmo dla użytkowników urządzeń Galaxy

Łukasz Szewczyk

Brak reklam, możliwość odtwarzania w tle i w trybie offline ulubionych materiałów to główne benefity YouTube Premium. Użytkownicy wybranych urządzeń Galaxy mogą skorzystać z nich bez opłat nawet przez cztery miesiące.

Dzięki dostępowi do YouTube Premium na swoim urządzeniu mobilnym Galaxy użytkownicy zyskują możliwość oglądania ulubionych treści bez reklam nawet przy zablokowanym ekranie lub podczas używania innej aplikacji. W przypadku braku dostępu do sieci YouTube Premium umożliwia również odtwarzanie uprzednio pobranych treści w trybie offline.Użytkownicy najnowszych urządzeń Samsung, takich jak Galaxy S20 (S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G), Galaxy Z Flip, Galaxy Fold zyskują bezpłatny dostęp do YouTube Premium. Z koleido usług YouTube Premium otrzymują użytkownicy pozostałych urządzeń z serii Galaxy.Oferta dotyczy urządzeń Galaxy zakupionych i aktywowanych od 14 lutego 2020 roku do 6 marca 2021 roku. Aktywacji usługi YouTube Premium można dokonać do 6.04.2021 r. Oferta jest dostępna dla użytkowników, którzy wcześniej na swoim koncie Google nie korzystali z bezpłatnego próbnego dostępu do YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red lub Google Play Music.