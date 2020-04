Łukasz Szewczyk

Bezpłatny dostęp do TVN24 GO w T‑Mobile

Dostęp do najnowszych wydarzeń z Polski i ze świata, dane o tym, jak poszczególne kraje radzą sobie epidemią koronawirusa czy komentarze ekspertów - to dziś informacje szczególnie pożądane. Klienci T‑Mobile mogą skorzystać z darmowych voucherów w aplikacji Mój T‑Mobile na dostęp do TVN24 GO i na bieżąco śledzić najważniejsze newsy.