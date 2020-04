UPC Polska razem z Ministerstwem Cyfryzacji uruchamia akcję Internet dla Edukacji

Łukasz Szewczyk

UPC Polska wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, w ramach akcji #dzialamyztroska uruchamia inicjatywę Internet dla Edukacji, oferując 2 tys. polskich nauczycieli bezpłatny internet światłowodowy. Akcję wspiera również Govtech Polska #AkcjaEdukacja oraz Fundacja Digital Poland

- Robert Redeleanu, Prezes UPC Polska.- mówi Marek Zagórski, Minister CyfryzacjiZe specjalnej oferty mogą skorzystać nauczyciele szkół podstawowych i średnich, którzy nie mają obecnie dostępu do internetu szerokopasmowego i jednocześnie mieszkają w zasięgu sieci UPC Polska. Propozycja obejmuje bezpłatny internet światłowodowy o prędkości do 150Mb/s na 6 miesięcy, bez zobowiązania. Internet będzie można zamówić na specjalnej stronie internetowej: www.internetdlaedukacji.pl Internet dla Edukacji dołączył do #akcjaedukacja , którą prowadzi GovTech Polska. Inicjatywa ruszyła wraz z zamknięciem szkół. Skierowana jest przede wszystkim do uczniów i nauczycieli, którzy znane sobie metody nauczania przenieśli do sieci. Wspierana przez edukatorów, influencerów, muzyków, dostawców narzędzi pomocnych w zdalnej edukacji, Kluby Sportowe oraz przez członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego.- mówi Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTechPartnerem akcji jest też Fundacja Digital Poland, wspierająca cyfryzację polskiego systemu edukacji w ramach akcji Cyfrowa Edukacja.