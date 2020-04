Łukasz Szewczyk

Nowy smartfon OPPO A31 w ofercie Plusa

Plus poszerza swój asortyment o smartfony OPPO.. Do oferty operatora trafił najnowszy model OPPO A31, otwierający tegoroczne portfolio marki. To propozycja dla osób szukających stylowego i dobrze wyposażonego smartfona w przystępnej cenie.

Fot. materiały prasowe