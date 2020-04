Play otwiera specjalne Punkty Wsparcia Klienta w całej Polsce

Łukasz Szewczyk

Play kontynuuje działania i proponuje konkretne rozwiązania w ramach akcji #ZostańWDomu, jednocześnie pamiętając o klientach, którzy nie mają możliwości skorzystania z kanałów zdalnych. Operator przekształca kilkaset otwartych salonów, odpowiadając na te potrzeby oraz otwiera dodatkowe Punkty Wsparcia Klienta w całej Polsce.

W ramach akcji #OtwieramyPomagamy Play otworzył już 13 specjalnych dodatkowych "Punktów Wsparcia Klienta" i planuje otwarcie kolejnych 28 w różnych miejscowościach, dla swoich klientów, którzy nie mają możliwości i narzędzi do zdalnego radzenia sobie z bieżącymi kwestiami takimi, jak m.in. wymiana karty SIM, doładowanie konta w usługach "na kartę" czy opłata bieżących rachunków. Dodatkowo ponad 400 otwartych salonów będzie także pełniło funkcję interwencyjnego punktu wsparcia. Operator monitoruje na bieżąco potrzeby zgłaszane przez użytkowników, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do wszystkich niezbędnych usług.- mówi Jean Marc Harion, Prezes Play.Specjalne punkty wsparcia klientów Play otwarte będą m.in. w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Tarnowie, Rzeszowie, Lubaniu i innych miejscowościach. Pełna lista kilkudziesięciu placówek dostępna będzie na play.pl.Punkty wsparcia dla klientów Play czynne będą od poniedziałku do piątku. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa będą w nich stosowane zasady szczególnej ostrożności, zgodne z obowiązującymi przepisami i przestrzeganiem najwyższych standardów zalecanych przez Rząd i Ministerstwo Zdrowia takich, jak pojedyncze przyjmowanie osób przy specjalnie wydzielonych stanowiskach oraz zachowanie odpowiedniej odległości między nimi. Przed udaniem się do punktu każdy klient ma możliwość skontaktowania się telefonicznie z kierownikiem wybranego salonu, który w pierwszej kolejności zaoferuje pomoc zdalną, a dopiero w razie konieczności kontakt osobisty, jeśli okaże się on niezbędny.Play zachęca także do załatwiania wszystkich spraw zdalnie, zadawania pytań na czacie w aplikacji Play24 i kontaktu z konsultantami przez infolinię Play. Klienci mogą także doładować swoje konta telefoniczne bez wychodzenia z domu przez aplikację Play24 lub na stronie doladowania.play.pl.