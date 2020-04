100 darmowych minut na Wielkanoc dla klientów T‑Mobile i Heyah

Łukasz Szewczyk

T‑Mobile przygotował dla klientów na kartę, MIX i Heyah na kartę specjalną ofertę. Od środy (14 kwietnia 2020 roku) będą oni mogli odebrać 100 darmowych minut lub dodatkowe gigabajty

Po kilkutygodniowym okresie społecznej izolacji poczucie bliskości w te święta będzie szczególnie ważne. W trosce o to, aby klienci T‑Mobile mogli swobodnie i bezpiecznie skontaktować się z rodziną, przyjaciółmi i złożyć sobie świąteczne życzenia, operator przygotował dla użytkowników T‑Mobile na kartę, MIX i Heyah na kartęAby uzyskać bonus, wystarczy wysłać SMS o treści "MINUTY" na numer 80401 dla T‑Mobile na kartę lub na numer 80404 dla abonentów MIX. Co więcej, od piątku, 10 kwietnia, w aplikacji Mój T‑Mobile będą na nich czekały bezpłatne gigabajty w ramach promocji Happy Fridays.Z kolei użytkownicy Heyah na kartę mają do wyboru dwa benefity - mogą uzyskać 100 darmowych minut na 14 dni lub, również na 2 tygodnie. Aby otrzymać bonus, należy wysłać SMS o treści "MINUTY" (jeżeli klient wybiera bonus 100 minut) lub "GB" (jeżeli klient wybrał bonus 15 GB) na numer 80402. Klient może skorzystać z dwóch bonusów jednocześnie.O możliwości aktywowania dodatkowych usług klienci zostaną poinformowani SMS-em. Promocja trwa od 8 do 14 kwietnia 2020.