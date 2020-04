Darmowe 15 GB na Wielkanoc od T‑Mobile (wideo)

Łukasz Szewczyk

Sieć T-Mobile w ramach kampanii "Jesteśmy dla Ciebie" udostępnia klientom 15 GB darmowego internetu w prezencie.

Wiele osób nie wyobraża sobie Świąt Wielkanocnych bez obecności rodziny czy przyjaciół. Dzisiejsza sytuacja wymusza jednak pewne ograniczenia w kontaktach z bliskimi. T‑Mobile w swojej najnowszej kampanii reklamowej pokazuje, że pomimo braku możliwości bycia razem tak, wciąż możemy być blisko tych, którzy są dla nas ważni. A to wszystko dzięki nowoczesnym rozwiązaniom telekomunikacyjnym i wielkanocnemu pakietowi 15 gigabajtów internetu od T‑Mobile.W tym tygodniu opcja dodatkowych gigabajtów od T‑Mobile będzie dostępna dłużej niż zazwyczaj - od piątku, 10 kwietnia, aż do poniedziałku 13 kwietnia do końca dnia. Klienci zainteresowani bezpłatną paczką danych mogą aktywować ją w aplikacji Mój T‑Mobile. Po zleceniu aktywacji pakietu użytkownicy w ciągu 72 godzin otrzymają potwierdzenie. Z kolei klienci ofert na kartę i MIX mogą korzystać z dodatkowego limitu danych przez 7 dni, a w przypadku abonentów paczka ważna jest do wystawienia najbliższej faktury.Wielkanocny spot T‑Mobile, będący częścią kampanii "Jesteśmy dla Ciebie", podobnie jak poprzedni, był nagrywany zdalnie, z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. Efekty pracy ekipy produkcyjnej można oglądać od 8 do 13 kwietnia w telewizji, internecie oraz social mediach. Akcję przygotował Departament Zarządzania Marką T‑Mobile oraz zespół agencji DDB Warszawa. Działania reklamowe w internecie poprowadzi agencja VMLY&R, a planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare. Spot wyreżyserował Tomasz Knittel. Produkcję zrealizował dom produkcyjny Papaya Films, za postprodukcję odpowiada studio Xantus, a za dźwięk - studio Juice.