Play przygotował specjalne rozwiązania na cele edukacyjne online

Łukasz Szewczyk

W ramach akcji #ZostańWDomu Play wspiera nauczycieli oraz uczniów. Dzięki działaniom operatora otrzymują oni równe szanse w korzystaniu z dostępnych narzędzi do zdalnej nauki oraz mają zapewniony nieprzerwany dostęp do edukacji.

W trosce o uczniów oraz nauczycieli Play uruchomił procedury zero-rating dla platform edukacyjnych, dzięki którym prowadzone jest zdalne nauczanie. W efekcie, korzystanie z nich przez klientów Play nie będzie pomniejszało pakietu danych. Takie rozwiązanie nie wymaga dodatkowej aktywacji po stronie użytkownika czy weryfikacji specjalnych uprawnień i będzie działać automatycznie we wszystkich ofertach sieci Play. Szczegółowa lista platform została przygotowana na bazie rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.Dzięki temu działaniu operator zmniejsza bariery edukacyjne, wyrównuje szanse wszystkich uczniów oraz przyczynia się do ułatwienia zdalnej nauki.- powiedział Jean Marc Harion, Prezes Play.Inicjatywa wspierająca obszar edukacji jest kolejnym działaniem Play w ramach wsparcia walki ze skutkami epidemii. W ostatnich dniach operator przeznaczył milion złotych na Fundusz Interwencyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i od samego początku jest zaangażowany w akcję #ZostańWDomu. Jego klienci mogą korzystać z szeregu usprawnień i dodatkowych przywilejów takich, jak 6 miesięcy dostępu do Amazon Prime Video , możliwości oglądania materiałów z pakietów Extra oraz Kids bez dodatkowych opłat w ramach PLAY NOW, czy darmowych pakietów transmisji danych . Operator zaadresował też potrzeby seniorów po 65 roku życia, którym zaproponował odroczony termin zapłaty za faktury (w przypadku osób korzystających z abonamentu) oraz przedłużoną do końca czerwca ważność konta (dla posiadaczy ofert "na kartę").