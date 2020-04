Darmowe 18 GB od nju mobile. Jak aktywować?

Łukasz Szewczyk

Klienci nju mobile mogą, podobnie jak klienci usług mobilnych Orange, korzystać z darmowego pakietu danych, który ułatwi czas spędzany w domu. Pakiet 9 GB za 0 zł będą mogli w kwietniu włączyć dwa razy.

Z darmowych gigabajtów mogą skorzystać wszyscy klienci nju mobile: abonamentowi i ci, którzy korzystają z oferty na kartę. Pakiet, który w standardowej ofercie dostępny jest za 9 zł, mogą uruchomić- i to, co oznacza, że do wykorzystania będą mieli nawet 18 GB. Aby włączyć pakiet należy wysłać bezpłatny SMS o treści START. Osoby korzystające z nju na abonament wysyłają go na numer 80955, a użytkownicy nju na kartę na numer 80855.Dotyczy to również klientów, którzy korzystają z oferty dla par. W takim przypadku należy pamiętać, że pakiet można włączyć tylko z numeru głównego (plan nju podstawowy), a gigabajty są współdzielone przez oba numery.Klienci nju na abonament z 9 GB mogą korzystać do końca okresu rozliczeniowego. Dla użytkowników nju na kartę jest on ważny przez 31 dni od aktywacji. Darmowe gigabajty wykorzystywane są w pierwszej kolejności, oferta dotyczy transmisji w kraju.By sprawdzić zużycie danych, należy wysłać bezpłatny SMS o treści ILE na numer 80355 (w nju na abonament) lub na numer 80138 (w nju na kartę).