Nowe smartfony 5G od Samsunga: Galaxy A71 5G i A51 5G

Łukasz Szewczyk

Samsung zaprezentował nowe smartfony 5G: Galaxy A71 5G i Galaxy A51 5G. Oprócz łączność 5G urządzenia wyposażono w wyświetlacz Infinity-O, poczwórny aparat i długo działającą baterię. Smartfony zadebiutują w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku.

Galaxy A51 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71 5G / Fot. Samsung

Galaxy A51 5G / Fot. Samsung

6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O w Galaxy A51 5G zapewnia kinową jakość obrazu. Użytkownicy preferujący większy ekran mogą sięgnąć po Galaxy A71 5G z 6,7-calowym wyświetlaczem Super AMOLED Plus Infinity-O. Dostępny w obu smartfonach tryb Game Booster, dzięki sztucznej inteligencji, utrzymuje optymalną wydajność w trakcie rozgrywki, a bateria o pojemności 4500 mAh zapewnia jeszcze dłuższą rozrywkę.Dzięki wsparciu dla sieci 5G, Galaxy A71 5G i A51 5G pozwalają na szybkie przesyłanie i pobieranie danych. Smartfony wyposażono również w Samsung Knox, kompleksowy system zabezpieczeń, który gwarantuje, że zarówno urządzenie, jak i dane użytkownika są chronione.Dodatkowo poczwórne aparaty fotograficzne w Galaxy A71 5G i A51 5G oraz funkcje AI sprawiają, że rejestrowanie i udostępnianie dynamicznych obrazów i filmów jest szybsze i łatwiejsze. Galaxy A71 5G wyposażono w główny aparat o rozdzielczości 64MP, a Galaxy A51 5G 48MP. Dodatkowo smartfony dysponują ultraszerokokątnym aparatem 12 MP, umożliwiającym zrobienie panoramicznego zdjęcia krajobrazu oraz aparatem makro 5 MP i aparatem głębi ostrości 5 MP. Dzięki nim można uchwycić nawet najdrobniejsze szczegóły, dodając profesjonalnie wyglądający efekt rozmycia tła wokół fotografowanego obiektu.Dzięki funkcji Super Steady, która automatycznie stabilizuje materiał filmowy, smartfony nagrywają płynne i profesjonalne klipy wideo, niezależnie od obiektu i warunków filmowania. Pamięć wewnętrzna 128 GB oraz obsługa kart Micro SD do 1 TB, sprawia, że filmy oraz zdjęcia można rejestrować i zapisywać bez obawy, że zabraknie na nie miejsca.Smartfony dostępne są w nowych pastelowych kolorach. Model A71 5G jest dostępny w kolorach Prism Cube Black, Prism Cube Sliver i Prism Cube Blue, natomiast model A51 5G oferowany jest w kolorach Prism Cube Black, Prism Cube White i Prism Cube Pink.• Wyświetlacz: 6,5" FHD+ Super AMOLED; Infinity-O (1080 x 2400)• Aparat:Tylny: Główny: 48 MP, F2.0; ultraszerokokątny: 12 MP, F2.2, głębia ostrości: 5 MP, F2.2, makro: 5 MP, F2.4Przedni: 32 MP, F2.2• Parametry fizyczne: 159 x 74 x 8,6 mm• Procesor: ośmiordzeniowy (dual 2.2 GHz + Hexa 1.8 GHz)• Pamięć: 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, gniazdo Micro SD (do 1 TB)• Bateria: 4500 mAh (typowa), szybkie ładowanie adaptacyjne 15 W• Uwierzytelnianie biometryczne: Ekranowy czytnik linii papilarnych• Wyświetlacz: 6,7" FHD+ Super AMOLED; Infinity-O (1080 x 2400)• Aparat:Tylny: Główny: 64 MP, F1,8; ultraszerokokątny: 12 MP, F2.2, głębia ostrości: 5 MP, F2.2, makro: 5 MP, F2.4Przedni: 32 MP, F2.2• Parametry fizyczne: 163 x 76 x 8,1 mm• Procesor: ośmiordzeniowy (dual 2.2 GHz + Hexa 1.8 GHz)• Pamięć: 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, gniazdo Micro SD (do 1 TB)• Bateria: 4500 mAh (typowa), szybkie ładowanie adaptacyjne 25 W• Uwierzytelnianie biometryczne: Ekranowy czytnik linii papilarnych