Kwietniowe nowości z Wypożyczalni Play Now. Filmy w promocyjnej cenie

Łukasz Szewczyk

Play przygotował niespodziankę dla fanów kina, która pozwoli im bieżąco poznawać najnowsze produkcje. Przez cały kwiecień, co tydzień w Wypożyczalni będą pojawiać się kolejne filmy, pochodzące z biblioteki Play Now, w specjalnej, niższej cenie.

Play chce umilić swoim klientom kolejne wieczory spędzone w domu, dlatego prezentuje specjalną ofertę Wypożyczalni, dostępnej w ramach Play Now. Teraz każda osoba, posiadająca numer w Play otrzymuje możliwość dostępu do wybranych filmów w promocyjnej cenie. Co tydzień, użytkownicy będą mogli obejrzeć kolejnychW najbliższych dniach w ofercie pojawią się tytuły dla wielbicieli mocnych wrażeń. Z myślą o nadchodzących świętach, Play przygotował także wybór popularnych produkcji, wśród nich "7 uczuć" Marka Koterskiego z plejadą polskich gwiazd, nagrodzony Złotą Palmą na Festiwalu w Cannes oraz nominowany do Oscara film "Złodziejaszki", czy też "Powrót Bena" z mocną rolą Julii Roberts. W promocji świątecznej nie zabraknie też propozycji dla dzieci. Abonenci Play będą mogli obejrzeć filmy "Zając Max ratuje Wielkanoc" czy "Asterix i Obelix w służbie Jej Królewskiej Mości".W bibliotece Play Now dostępnych jest wiele nowości, które jeszcze niedawno można było zobaczyć tylko w kinach. Kilka tygodni po premierze do oferty operatora trafił najnowszy film Jana Komasy. Operator zachęca również do obejrzenia nominowanego do Oscaraczy filmureżysera takich przebojów jak "Planeta Singli 2" i "Planeta Singli 3". Na wielbicieli komedii czekaz Pawłem Wilczakiem w roli głównej.Gorące premiery kwietnia to między innymi:Patryka Vegi dostępny (od 8 kwietnia),z Dustinem Hoffmanem w roli głównej (od 16 kwietnia),ze zjawiskową Annette Bening i Billem Nighty (od 18 kwietnia).Aby skorzystać z usługi, należy zalogować się numerem telefonu do Play Now - platformy streamingowej dostępnej na urządzeniach mobilnych, stronie playnow.pl, dekoderach Play Now TV Box i telewizorach lub innych urządzeniach z systemem Android TV. Korzystanie z Play Now nie pomniejsza pakietu danych internetu Play.