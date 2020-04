Odkodowany Canal+ Family na Wielkanoc i 10GB za 0 zł w Netii

Łukasz Szewczyk

Akcja #zostańwdomu rozciągnęła się również na święta wielkanocne, dlatego, oprócz już dostępnych prezentów, wspólnie z Canal+ Netia odkoduje na cały świąteczny weekend Canal+ Family.

Rośnie katalog atrakcji przygotowanych przez Netię w ramach wsparcia akcji #zostańwdomu. Jak już informowaliśmy, klienci usług TV Netii mogą oglądać bez dodatkowych opłat 35 kanałów TV, a użytkownicy światłowodowego dostępu do internetu cieszyć się bezpłatnym, maksymalnym przyspieszeniem łączy (nawet do 1 Gb/s). Nie brakuje też promocji w aplikacji Netia VOD, gdzie wybrane filmy można oglądać już za 3 zł a hity, które dopiero co miały premiery kinowe, można wirtualnie wypożyczyć nawet za mniej niż 10 zł.Użytkownicy usług mobilnych (Netia Mobile), otrzymali natomiastdo wykorzystania przez 60 dni, a jeśli wykorzystają ten prezent, mogą dokupić aż 20 GB za 10 zł.Natomiast od sobotniego poranka (11 kwietnia) do północy w poniedziałek (13 kwietnia) , na pozycji 500. epg Netia Playerów dostępny będzie, bez dodatkowych opłat, kanał. Tą wspólną inicjatywą Canal+ i Netia chcą umilić klientom tę wyjątkową Wielkanoc. W tym czasie na Canal+ Family wyemitowanych zostanie w sumie kilkadziesiąt filmów dla całej rodziny, np.: "Miśków 2-óch w Nowym Jorku," "Kaczki z gęsiej paczki", "Klakson i spółka", "Dzieciak, który został królem", "X-Men: Mroczna Phoenix", Odlotowy nielot", "Dzieciak, który został królem", "Mia i biały lew", "Asteriks i Obeliks.: Tajemnica magicznego wywaru", "Kopciuszek. Historia prawdziwa", "Jak wytresować smoka 3", "Co w trawie piszczy", "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3".