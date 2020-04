Darmowe 3 GB dla klientów T‑Mobile

Łukasz Szewczyk

T-Mobile regularnie udostępnia im darmowe gigabajty, aby mogli swobodnie spędzać czas i realizować swoje obowiązki zawodowe w domu. W najbliższy weekend oferuje kolejny bonus 3 GB, który będzie można odebrać w aplikacji Mój T‑Mobile.

W ciągu czterech ostatnich tygodni klienci indywidualni T-Mobile pobrali paczki danych o łącznej wielkości ponad 16 milionów GB. A już najbliższy piątek będą mogli odebrać kolejne pakiety - tym razem z 3 GB bezpłatnego internetu.Tradycyjnie z pakietu dostępnego w ramach Happy Fridays mogą skorzystać klienci indywidualni - zarówno ci, którzy posiadają abonament, jak i użytkownicy ofert MIX oraz "Na kartę". Bonusowe gigabajty można aktywować w weekend - od piątku 17 kwietnia do niedzieli 19 kwietnia (do końca dnia). Klienci zainteresowani bezpłatnymi 3 GB mogą włączyć je w aplikacji "Mój T‑Mobile". Po zleceniu aktywacji tego pakietu użytkownicy w ciągu 72 godzin otrzymają potwierdzenie. Klienci ofert "Na kartę" oraz MIX mogą korzystać z tej paczki danych przez 7 dni, zaś w przypadku abonentów jest ona ważna do dnia wystawienia najbliższej faktury.