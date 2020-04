Rekordowe Orange VOD w czasie kwarantanny

Łukasz Szewczyk

W świąteczny weekend padł rekord wypożyczeń filmów w Orange VOD. Klienci Telewizji Orange chętnie oglądali produkcje, także te, które ze względu na koronawirusa nie mogły pojawić się w kinach. Wypożyczeń było o 50% więcej w porównaniu do weekendów sprzed epidemii i o 23% więcej niż we wcześniejsze weekendy po wprowadzeniu stanu epidemii.

Od połowy marca Orange wspiera klientów w trudnym czasie i dostarcza im filmową rozrywkę na najwyższym poziomie. W obecnej sytuacji, kiedy nie można obejrzeć filmowych nowości na kinowym ekranie, premiery przeniosły się do Orange VOD. Filmy, które nie mogły wejść na kinowe afisze ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią lub były wyświetlane w kinach przez zaledwie kilka tygodni, są udostępniane na życzenie. To między innymi produkcje takie jak: "Sala Samobójców. Hejter", "Bad Boy", "Bloodshot", "Mayday", czy nagrodzony trzema Oskarami "1917". Można także obejrzeć megahity: "Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" w jakości 4K, "Dżentelmeni", "Gorący temat", a pod koniec kwietnia m.in.: "Jumanji: Następny poziom" oraz "Judy".Dzięki akcji "Orange VOD razem z Tobą", można oglądać filmy za 1 złoty każdy. Co tydzień udostępnianych jest 6 różnych tytułów do wyboru. Między innymi: "Królowa Śniegu: Po drugiej stronie lustra", "Mali pogromcy duchów", "Niewinne kłamstewka 2", "Powrót". Można je obejrzeć do 4 maja.W marcu Orange zaproponował także miłośnikom filmów promocję na ponad 80 filmów w obniżonych cenach. Do 19 kwietnia klienci mogą zobaczyć komedie, kino familijne czy dramaty.