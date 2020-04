Stylowy Galaxy Tab S6 Lite z nowym rysikiem S Pen

Łukasz Szewczyk

Samsung zaprezentował nowy stylowy tablet Galaxy Tab S6 Lite, stworzony z myślą o pracy i rozrywce.

Galaxy Tab S6 Lite / Fot. Samsung

Nowy tablet Galaxy Tab S6 Lite wyposażono w 10,4-calowy ekran, smukłe ramki oraz nową wersji systemu Android 10 wraz z interfejsem One UI, zoptymalizowanym pod kątem większego ekranu tabletu. Z kolei nowy design rysika S Pen sprawia, że jest on tak praktyczny i wygodny jak tradycyjny długopis. Rysik waży zaledwie 7g, a skrócony czas reakcji i końcówka o grubości 0,7 mm zapewniają większą precyzję notowania i rysowania. Kiedy rysik S Pen nie jest używany, można go przymocować magnetycznie z boku tabletu lub umieścić w opcjonalnym etui Book Cover.Galaxy Tab S6 Lite oferuje dobre brzmienie, dzięki dwóm głośnikom dostrojonym przez AKG, które dodatkowo wspierają dźwięk przestrzenny Dolby Atmos 3D. Dodatkowo Samsung współpracuje z serwisami YouTube i Spotify, aby w pełni wykorzystać możliwości ulubionych aplikacji dostępnych dla urządzeń Galaxy.Na Galaxy Tab S6 Lite, za pośrednictwem konta Samsung, można odbierać połączenia oraz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe, nawet jeśli smartfon jest poza zasięgiem użytkownika lub znajduje się w innym pomieszczeniu. Można również utrzymywać kontakt ze znajomymi i współpracownikami za pomocą połączeń wideo Google Duo. Korzystając z ulepszonego wyświetlacza Daily Board można sterować muzyką, przeglądać kalendarz, sprawdzać pogodę oraz sporządzać notatki i przypomnienia.Galaxy Tab S6 Lite jest urządzeniem, które może być używane przez całą rodzinę. Dzięki Samsung Kids można ustawić dzienne limity czasu na zabawę, ograniczyć dostęp do niektórych aplikacji i bezpiecznie wprowadzić swoje dzieci w cyfrowy świat dzięki gamie kreatywnych, kolorowych aplikacji do nauki i gier.Galaxy Tab S6 Lite będzie dostępny w dwóch kolorach: Oxford Gray, Angora Blue, z dopasowanym rysikiem S Pen i opcjonalnym etui Book Cover.Urządzenie będzie dostępne w przedsprzedaży od 4 maja 2020 r.Specyfikacja:• Wymiary i waga: 244,5 x 154,3 x 7,0 mm, 465 g (wersja LTE: 467 g)• Aparat:Przedni: 5,0 MP (F2.0)Tylny: 8 MP (F1.9)• Pamięć RAM / pamięć wbudowana: 4 GB + 64 GB; microSD, maks. 1 TB• Procesor: Quad 2,3GHz + Quad 1,7GHz• Pojemność baterii: 7040 mAh (typowa), AFC• Łączność:Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz+5 GHz, Wi-Fi Direct, BT 5.0LTE: 3CA (Cat.11)• Złącza: Typ C USB 2.0, audio 3,5 mm• Czujniki: Akcelerometr, żyroskop, RGB, czujnik Halla• GPS: GPS + GLONASS• Audio: dwa głośniki dostrojone przez AKG, Dolby Atmos• Wideo:Nagrywanie: FHD (1920×1080) przy 30 fpsOdtwarzanie: UHD 4K (3840 x 2160) | przy 120fps• Rysik: Nowy S-Pen w zestawie• Akcesoria: Etui Book Cover, zestaw słuchawkowy, złącze USB, ładowarka przenośna, stacja dokująca z ładowarką