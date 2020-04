Darmowy transfer danych w aplikacji Polsat News w Plusie

Łukasz Szewczyk

Komórkowa sieć Plus wspólnie z Telewizją Polsat przygotował dla swoich klientów kolejny bonus w ramach akcji #zostańwdomu. Otrzymują oni darmowy transfer danych w aplikacji Polsat News, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami z Polski i ze świata.

Epidemia koronawirusa w błyskawicznym tempie zmieniła naszą rzeczywistość. Dynamiczne zmiany w sferze gospodarczej i społecznej zachodzą każdego dnia. Stały dostęp do sprawdzonych informacji jest w obecnych czasach jedną z najważniejszych kwestii.Sieć Plus, aby umożliwić milionom swoich klientów możliwość bycia stale i na bieżąco ze wszystkim co dzieje się w Polsce i zagranicą, podjęła decyzję o. Z darmowego transferu mogą korzystać także klienci Plusha. Darmowy transfer obowiązuje od 20 kwietnia 2020 roku.Mobilna aplikacja Polsat News to aktualne wiadomości oraz programy Polsat News w jednym miejscu. Od polityki, przez sport, aż po pogodę. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników platform Android oraz iOS