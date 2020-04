UPC: Horizon GO umożliwia przesyłanie treści z urządzenia mobilnego na telewizor

Łukasz Szewczyk

UPC Polska rozszerza możliwości platformy Horizon GO i wprowadza funkcję przesyłania treści z urządzeń mobilnych bezpośrednio na platformy wspierające rozwiązania Chromecast (Android) oraz Airplay (iOS).

Użytkownicy platformy Horizon GO otrzymali kolejną funkcję ułatwiającą korzystanie z telewizyjnej oferty UPC Polska. Od dziś mogą przesyłać treści z aplikacji mobilnej Horizon Go bezpośrednio na urządzenia wspierające rozwiązania Chromecast oraz Airplay.Z Horizon Go można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS, Android, Windows, stronę internetową www.horizon.tv , Android TV, Amazon Fire TV czy Apple TV.